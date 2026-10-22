Detuvieron a Ireneo Zarza por el crimen de Nanci Godoy: quién es

La Justicia de Corrientes detuvo a Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí, en la causa que investiga la desaparición de Nanci Godoy. La mujer desaparecida es una maestra rural de 52 años y su último contacto con la familia, a través de mensajes de texto, fue el miércoles 7 de octubre.

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Según pudo conocer El Destape, tras diversas pericias realizadas y nuevos elementos de prueba, la causa se investiga como un posible femicidio, aunque hasta el momento no se informó el hallazgo del cuerpo.

La detención de Zarza la ordenaron los fiscales de la causa, Javier Mosquera y María Andrea González. También dispusieron el arresto de un hombre de apellido Sandoval. Con esas dos medidas, el expediente suma un total de cinco personas detenidas hasta el momento.

Quién es Ireneo Zarza

Zarza trabajaba como capataz de El Curupí, el predio rural de Esquina donde funciona la Escuela Rural N° 626. Godoy estaba a cargo de dicha escuela como directora suplente.

Los testimonios incorporados a la causa ubican al capataz en un puesto de la estancia, a unos 150 metros de la escuela, durante las horas previas a la desaparición de la docente. Los testigos también contaron que solía pasar la noche en ese puesto y que se volvía agresivo cuando tomaba alcohol -algo que hacía con asiduidad-.

Según fuentes judiciales consultadas por Infobae, lo que bebía en ese lugar era whisky. La fiscalía analiza esas declaraciones como parte de la investigación.

Los otros detenidos por la desaparición de Nanci Godoy

Antes del arresto de Zarza ya estaban detenidos Rosa Leguizamón y su pareja, Nahuel Rojas. Los investigadores sospechan que la mujer pudo haber facilitado el crimen. Pusieron la mira sobre ella por contradicciones en sus declaraciones y porque fue quien habló de un supuesto viaje de Godoy de regreso a la ciudad de Esquina durante el fin de semana.

En un allanamiento a una casa vinculada a Leguizamón, en la localidad de Sauce, la Policía encontró una campera negra y dos alpargatas que habrían pertenecido a la víctima. Primero, se las van a mostrar a los familiares de la docente para que intenten reconocerlas; luego se harán los estudios técnicos respectivos.

El primer detenido de la causa fue Ernesto Ezequiel Bordón, un peón de campo. Lo arrestaron a partir de sus propias declaraciones ante los investigadores. El abogado Norberto Codazzi cuestionó ese testimonio y denunció que su representado recibió golpes y agresiones físicas durante las actuaciones. En los procedimientos vinculados a Bordón, la Policía secuestró cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojas. Se van a analizar para determinar si se trata de sangre humana.

Cómo fue la desaparición de la maestra rural

Godoy salió de su casa hacia la escuela del paraje El Malezal. Para llegar tenía que atravesar la estancia y hacer un tramo a caballo. El 7 de octubre intercambió mensajes con uno de sus hijos, y ese fue el último contacto con su familia.

Los rastrillajes en la zona continúan. La Justicia también prevé tomar muestras de ADN a los familiares para cotejarlas en el futuro.