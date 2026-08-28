La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo en las últimas horas a Pablo Alejandro "Bebote" Álvarez, histórico líder de la barra brava de Independiente. Está acusado de ser parte de una banda narco que traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia. Su detención se dio tras cinco allanamientos realizados en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y la provincia de Salta.

"Con el DFI de la Policía Federal Argentina detuvimos al histórico jefe de la barra de Independiente, 'Bebote' Álvarez, acusado de integrar una organización narcocriminal que traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia. Final del partido para Bebote. El que las hace, las paga", escribió la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en su cuenta de X.

El procedimiento lo hizo la División Operaciones Federales y el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA, por orden del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo de Pablo Yadarola, con intervención de la Secretaría N°3 de Damián Mazzucco.

Según se explicó oficialmente, la pesquisa se originó luego de que se hallara en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza aproximadamente 12 litros de éxtasis líquido ocultos en envases de aceite provenientes de Barcelona, España.

Cómo fue la investigación

A partir de ese procedimiento, los investigadores lograron avanzar sobre "una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes". En una primera etapa de la investigación se realizaron 27 allanamientos en las provincias de Buenos Aires y Salta, que permitieron detener a 11 integrantes de la organización y secuestrar estupefacientes, divisas, vehículos y dispositivos tecnológicos de interés para la causa.

El análisis forense de los teléfonos celulares y la documentación secuestrada permitió ampliar la investigación y detectar nuevos integrantes y colaboradores de la estructura. A partir de esos elementos, los investigadores también pudieron reconstruir movimientos financieros, tareas relacionadas con la logística de la organización y vínculos con sus principales referentes.

En el marco de esas pesquisas, los investigadores determinaron la presunta vinculación de Álvarez con la organización narcocriminal. Ante esta situación, la Justicia ordenó su inmediata detención y dispuso nuevos allanamientos para avanzar en la identificación del resto de la estructura.