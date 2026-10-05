La investigación por el crimen de Nerea Geraldine Pereira, la nena de 11 años hallada sin vida en una casa de Berazategui, dio un giro tras conocerse el resultado de la autopsia. Los estudios determinaron que la menor murió como consecuencia de lesiones graves provocadas por golpes. La Justicia investiga el caso como un homicidio.

{{{htmlAmp}}}

La causa está a cargo de la UFI N°3, encabezada por la fiscal Gabriela Mateos. Por ahora tiene a tres familiares de Nerea bajo sospecha: su mamá, su abuela y su tío materno. Los tres convivían con la nena y fueron indagados, pero se negaron a declarar.

La autopsia que cambió la investigación

Según Infobae, la autopsia reveló que los golpes le provocaron a Nerea la rotura de la aorta torácica, además de un paro cardíaco secundario y un shock hipovolémico. Los estudios también detectaron lesiones compatibles con golpes en la espalda y signos de hemorragia interna.

La autopsia preliminar había detectado además lesiones compatibles con un posible abuso sexual de antigua data. La investigación sin embargo había empezado con una hipótesis completamente diferente.

Cuando la Policía llegó a la vivienda de la calle 19 tras un llamado al 911, la abuela de la menor había manifestado que Nerea se habría quitado la vida con una soga alrededor del cuello sujetada al marco de una puerta. Un familiar habría bajado posteriormente el cuerpo y lo habría trasladado.

Las circunstancias encontradas por las autoridades en el lugar y fundamentalmente el resultado de la autopsia hicieron que esa versión perdiera fuerza por completo.

Los tres familiares bajo sospecha

La fiscalía ordenó allanamientos y dispuso inicialmente la detención de la mamá, dos tíos y la abuela de Nerea. Uno de los tíos recuperó la libertad por falta de elementos suficientes y ahora son tres las personas investigadas: Rocío Aldana Pereira, de 28 años; Mónica Villalba, de 53; y Carlos Ezequiel Pereira, de 25.

Los investigadores comenzaron a reconstruir cómo era la vida cotidiana de Nerea. Según los vecinos, docentes y policías que participaron de las primeras actuaciones, la nena atravesaba una situación de abandono y “le faltaba contención familiar”.

Durante los allanamientos se secuestraron 11 teléfonos celulares, una mochila perteneciente a la menor y distintas anotaciones consideradas de interés para la causa.

La investigación continúa abierta. La Justicia busca ahora determinar qué ocurrió en el interior de la vivienda y si existieron antecedentes de violencia o situaciones de vulnerabilidad que puedan datos sobre la muerte de Nerea.