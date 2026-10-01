Una nena de 11 años fue hallada muerta en una vivienda de la localidad bonaerense de Berazategui. El caso originalmente fue tomado como un suicidio, pero ahora es investigado como homicidio. La menor, identificada como Nerea Geraldine Pereira, fue encontrada ahorcada en el interior de una casa ubicada en la calle 125, entre 7 y 8, tras un llamado de alerta a la Policía.

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El hecho generó una fuerte conmoción en la comunidad y derivó en una investigación que ya cuenta con cuatro familiares de la víctima detenidos: la madre, la abuela y los tíos. La Justicia intenta reconstruir ahora las últimas horas de la menor y determinar quién o quiénes fueron responsable de su muerte.

La autopsia aportó uno de los elementos clave para avanzar en la causa bajo la caratula de homicidio. El informe preliminar estableció que la menor murió por asfixia mecánica por ahorcamiento y detectó lesiones compatibles con abuso sexual.

La encontraron ahorcada dentro de una vivienda

Luego de que la menor fuera encontrada en la vivienda de Berazategui, se desplegó un fuerte operativo policial en la zona y se preservó el lugar para realizar las pericias correspondientes.

Los investigadores empezaron por tomar declaración a las personas del entorno de la víctima y a analizar las circunstancias en las que se produjo el crimen. En ese marco fueron detenidos cuatro familiares, cuya situación procesal se definirá a partir de las pruebas reunidas en la investigación.

La principal hipótesis apunta a que Nerea fue víctima de un ataque en el interior de la vivienda, aunque todavía resta establecer con precisión la sucesión de hechos y la participación que habrían tenido los sospechosos.

Qué reveló la autopsia y cómo sigue la investigación

El informe forense fue determinante para conocer la causa de muerte de Nerea. Los especialistas establecieron que la menor falleció como consecuencia de un ahorcamiento.

Detectaron que el cuerpo de la nena presentaba lesiones compatibles con golpes en la espalda y signos de hemorragia interna. Además, el examen médico detalló signos hallados que podrían corresponder a un abuso sexual.

Los cuatro familiares de la menor continuarán detenidos y a disposición de la Justicia mientras la investigación avanza. Según trascendió, desde el entorno aseguraron que la nena atravesaba "serios conflictos personales" con su madre.

Esos elementos serán ahora analizados junto con el resto de las pruebas reunidas por los investigadores. La Justicia deberá determinar si el abuso ocurrió antes del homicidio y establecer quiénes participaron de los hechos.