Descuentos de Mercado Pago en noviembre 2025: 25% en supermercados y beneficios en gastronomía y combustibles

La tarjeta de crédito de Mercado Pago permite pagar en cuotas sin interés, acceder a “Cyber Promos” y obtener reintegros adicionales en compras presenciales y online.

Durante noviembre de 2025, los descuentos en Mercado Pago se renuevan con múltiples beneficios en supermercados, gastronomía, combustibles, farmacias, transporte y tiendas seleccionadas. Las promociones se suman al ecosistema financiero de Mercado Pago, que continúa ofreciendo soluciones digitales simples, seguras y accesibles para distintos perfiles de consumo.

Supermercados con hasta 25% de descuento

Entre las principales promociones del mes, se destacan los descuentos en supermercados, que alcanzan hasta el 25% en cadenas reconocidas del AMBA y del interior del país. Entre ellas se encuentran Coto, Carrefour MAXI, Jumbo, Día, Vea, Disco, Toledo, La Reina, Supermercados Don Ángel y Grupo El Nene, entre otros.

Los reintegros se acreditan en el acto y, en la mayoría de los casos, no tienen límite de compras ni tope máximo. Además, Mercado Pago permite abonar en hasta 3 cuotas sin interés, sin necesidad de contar con una tarjeta de crédito, todos los lunes y miércoles en Carrefour y en su tienda online.

Otro beneficio destacado está dirigido a quienes cobran una prestación social a través de la plataforma: podrán acceder a un 15% de descuento en Carrefour durante los fines de semana, con un tope mensual de $20.000. De esta manera, la app refuerza su propuesta para acompañar el consumo esencial y cotidiano de sus usuarios.

Beneficios en gastronomía, transporte y combustible

Las promociones de noviembre también alcanzan a rubros clave del día a día. En gastronomía, los descuentos en Mercado Pago incluyen un 30% los viernes en McDonald’s (con tope de $4.000 por usuario) y un 15% los miércoles en Burger King. Además, quienes realicen pedidos por delivery tendrán un 35% de descuento los jueves, con un límite de $4.000 por persona.

El rubro salud también suma beneficios. En el Grupo Farmacity -que incluye The Food Market y Get the Look- se ofrece un 10% de reintegro los miércoles, con tope de $2.500 diarios. Para mayores de 65 años, las farmacias adheridas brindan un 30% de descuento los miércoles, con tope mensual de $3.000.

En transporte público, los usuarios recibirán un 20% de reintegro en viajes de subte y colectivos, con tope mensual de $12.000. Por otro lado, en el segmento de combustibles, Mercado Pago ofrece un 30% de descuento los lunes pagando con la tarjeta de crédito física de la plataforma, con tope de $6.000 por usuario.

Descuentos adicionales en tiendas y marcas seleccionadas

Los supermercados ofrecen hasta un 25% de descuento en cadenas como Carrefour, Jumbo, Día y Coto, con reintegros inmediatos y cuotas sin interés.

Durante noviembre, las compras en tiendas y marcas asociadas también contarán con descuentos en Mercado Pago al abonar con QR o con las tarjetas emitidas por la aplicación. Entre las opciones más destacadas figuran:

Despegar: 10% OFF todos los días, con tope de $75.000 en paquetes a Mendoza.

Adidas: 20% OFF los miércoles, con tope de $30.000.

Cebra: 15% OFF los jueves pagando con dinero en cuenta (mínimo $30.000, tope $12.000).

Mundo del Juguete: 20% OFF los viernes (mínimo $50.000, tope $12.000).

Cachavacha: 20% OFF todos los días (mínimo de compra $60.000).

Arredo: 10% OFF todos los días en locales y tienda online.

Open 25: 40% de reintegro de jueves a domingo, con tope diario de $4.000.

New Garden: 30% de reintegro los lunes y miércoles, con límite diario de $5.000.

Cuotas sin interés y promociones con la tarjeta de crédito de Mercado Pago

La tarjeta de crédito de Mercado Pago también ofrece ventajas exclusivas. Los usuarios pueden abonar en hasta 3 cuotas sin interés en compras con QR a partir de $30.000, además de acceder a financiamiento sin recargo en Mercado Libre.

Durante noviembre, se suman las “Cyber Promos”, que incluyen un 25% de descuento adicional en productos seleccionados con tope de $8.000 y cuotas sin interés extra.

Cómo acceder a los beneficios

Para conocer los descuentos en Mercado Pago, es necesario ingresar a la aplicación, acceder a la sección “Beneficios” y consultar los rubros, días y condiciones vigentes según la ubicación del usuario.

Desde allí también pueden visualizarse las promociones vinculadas a la tarjeta prepaga y a la tarjeta de crédito de la plataforma, disponibles en el apartado “Descubrí los beneficios”. Así, Mercado Pago refuerza su compromiso con el ahorro y la inclusión financiera, ofreciendo promociones activas en los consumos cotidianos de los argentinos durante todo noviembre de 2025.