La noche de Avellaneda: horario extendido y ofertas ideales para Navidad

Llega "La Noche de Avellaneda" en Flores con horario extendido y promociones para Navidad.

Si sos parte del inmenso grupo de argentinos que cuelga hasta el último minuto y todavía tiene la lista de regalos vacía, esta noticia te va a venir como anillo al dedo. Se viene una nueva edición de "La Noche de Avellaneda", el evento que transforma al barrio de Flores en un hormiguero de gente buscando precios accesibles, ideal para cerrar el año sin reventar la tarjeta.

Aunque la jornada no tiene un sello oficial, el consenso entre los comerciantes —tanto mayoristas como minoristas— es mantener las persianas altas hasta las 23 horas durante los días de mayor fiebre de consumo: lunes 22 y martes 23 de diciembre. El objetivo es claro: permitir que aquellos que salen tarde de trabajar o que no tuvieron tiempo antes, puedan hacer sus compras sin la presión del reloj.

Efectivo, paciencia y zapatillas cómodas: el manual de supervivencia en la Avenida Avellaneda

El mítico polo textil de la Avenida Avellaneda es conocido por tener la ropa más barata y con mayor variedad del país, y para estas noches se esperan promociones relámpago para liquidar stock antes del brindis. Pero para aprovechar el viaje, hay que ir preparado.

El medio de pago: Si bien podés pagar con Mercado Pago o transferencia, el consejo de oro es llevar efectivo . Muchos locales cobran recargo por pagos digitales y el billete en mano suele ser la llave para acceder a los mejores descuentos.

La compra mínima: Ojo, porque algunos locales exigen llevar al menos 3 prendas para respetar el precio mayorista. ¿El truco? Ir con amigos o familia para hacer compras comunitarias y dividir los gastos.

Sin probarse: Recordá que la gran mayoría de los negocios no tienen probador. Es fundamental saber los talles exactos o llevar una prenda vieja que sirva de referencia para comparar medidas (la famosa técnica de apoyar la remera sobre la otra).

El polo textil de la Avenida Avellaneda busca aprovechar hasta último momento para que los clientes compren sus regalos navideños.

Encontrarás desde indumentaria de última moda y calzado, hasta ropa para chicos y artículos para el hogar. Eso sí: prepará el mate, andá con zapatillas cómodas y cargate de paciencia, porque Flores va a ser un mundo de gente buscando el famoso "bueno, bonito y barato".