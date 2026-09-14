Descuentos en nafta en septiembre de 2026: cómo ahorrar hasta $100.000 en combustible

Cargar nafta es uno de los gastos que más pesa en el presupuesto de quienes utilizan el auto todos los días. En ese contexto, durante septiembre de 2026 distintas entidades bancarias, billeteras virtuales y compañías petroleras ofrecen descuentos y reintegros para reducir el costo de llenar el tanque.

{{{htmlAmp}}}

Las promociones llegan hasta el 30% de devolución y, en algunos casos, permiten recuperar hasta $100.000 durante el mes. Pero el porcentaje no es el único dato que importa: cada beneficio tiene condiciones particulares vinculadas con el día de carga, la estación, la tarjeta, la aplicación utilizada y los topes de reintegro.

El descuento que permite ahorrar hasta $100.000

Una de las promociones más importantes de septiembre corresponde a Banco BBVA. Los clientes que cuentan con los paquetes Black + Save o Black + All pueden obtener un 20% de reintegro al cargar combustible en estaciones de cualquier marca.

Para acceder es necesario utilizar una tarjeta de crédito Visa Signature y pagar mediante el celular con tecnología NFC. El beneficio tiene un tope mensual de $100.000, aunque hay una condición clave: ese límite se comparte con las compras realizadas en supermercados. Por eso, quienes también utilizan la promoción en alimentos y productos de consumo deberán controlar cuánto del tope ya utilizaron.

Naftas.

YPF, Shell y Axion: cuánto se puede ahorrar

Entre las principales petroleras también hay alternativas para pagar menos. En YPF, los usuarios de Serviclub que carguen mediante la App YPF tienen un 6% de descuento entre las 0 y las 6, sin límite de devolución. También existe un 3% de descuento por autodespacho, que puede combinarse con el beneficio nocturno cuando se cumplen las condiciones correspondientes.

Además, aparecen promociones bancarias específicas. Banco Macro ofrece los miércoles un 20% mediante MODO y tarjeta Visa de crédito, con un máximo mensual de $15.000. Para clientes Selecta, el reintegro llega al 30%, con un tope de $20.000. Banco Santander, por su parte, ofrece los jueves un 15% de reintegro para clientes adheridos a Sorpresa, con un límite de $20.000 durante septiembre.

En Shell, los usuarios de Shell Box tienen un 10% de descuento los miércoles en combustibles V-Power, con un máximo de $5.000 semanales. También existe un beneficio para quienes utilizan Tarjeta 365: de lunes a viernes pueden acceder a un 10% en V-Power, con un tope semanal de $5.000, o a un 5% en nafta súper, con un límite de $2.000 por semana.

Axion Energy concentra sus promociones en la aplicación ON. Los lunes y viernes ofrece un 10% en combustibles Quantium, mientras que existe además un 5% diario para cargas de nafta súper de al menos 25 litros, con un máximo semanal de $10.000.

Puma, bancos y billeteras: todos los beneficios

En Puma Energy, los miércoles hay un 10% de descuento en nafta súper, Premium e Ion Diesel para cargas de hasta 50 litros diarios. Para acceder es necesario utilizar la aplicación Puma Pris y alguno de los medios de pago habilitados. Las cargas también permiten sumar puntos que luego pueden utilizarse para obtener vouchers.

Los bancos también ofrecen beneficios que no están atados a una única petrolera. Banco Nación tiene los viernes un 20% de reintegro al pagar mediante MODO BNA+ con QR y tarjetas Visa o Mastercard, con un máximo de $10.000. Banco Credicoop ofrece los viernes un 15% al pagar con Visa o Cabal desde MODO, porcentaje que sube al 20% para clientes con cuenta sueldo, con un límite semanal de $6.000.

También hay alternativas con billeteras virtuales: Mercado Pago ofrece promociones en Gulf y Dapsa, mientras que Naranja X suma un 10% los sábados y domingos en Gulf, con un tope de $3.000 por operación.

Cómo elegir el mejor descuento para cargar nafta

El descuento más alto no siempre es el que genera el mayor ahorro. Antes de cargar combustible conviene revisar: