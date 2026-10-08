Descuentos del Banco Nación y Modo hasta el domingo 11 de octubre 2026: uno por uno, cuáles son

El Banco Nación todavía tiene el programa "Semana Nación", con reintegros, descuentos y cuotas sin interés hasta el próximo domingo 11 de octubre. El programa cambia cada semana y ofrece beneficios al pagar con la billetera BNA+ MODO o con las tarjetas del banco.

{{{htmlAmp}}}

Uno por uno: los descuentos de Banco Nación y Modo hasta el domingo 11 de octubre 2026

Entre los rubros que participan se encuentran supermercados, locales de indumentaria, combustible, tecnología, entretenimiento y hasta viajes. Hasta el domingo 11 de octubre, los rubros que tendrán promociones serán:

Supermercados y mayoristas

Mayorista Nini: 20% el jueves 8 de octubre, con reintegro máximo de $20.000 y sin monto mínimo de compra.

20% el jueves 8 de octubre, con reintegro máximo de $20.000 y sin monto mínimo de compra. Vacalin: 20% los lunes, jueves 8 y viernes 9. Exige una compra mínima de $25.000 y el tope es de $7.000.

20% los lunes, jueves 8 y viernes 9. Exige una compra mínima de $25.000 y el tope es de $7.000. Supermercados Día: 20% los viernes 9 y sábado 10 de octubre, con tope de $20.000 por mes y compra mínima de $35.000. Hay un 10% extra con tope de $7.500.

20% los viernes 9 y sábado 10 de octubre, con tope de $20.000 por mes y compra mínima de $35.000. Hay un 10% extra con tope de $7.500. Vea: 20% el viernes 9, con compra mínima de $100.000 y reintegro máximo de $25.000 por mes.

20% el viernes 9, con compra mínima de $100.000 y reintegro máximo de $25.000 por mes. Disco: 20% los viernes 9 y sábado 10, con compra mínima de $100.000 y tope de $25.000 por mes.

Combustible

YPF, Axion, Shell, Dapsa y Gulf: 20% de reintegro el viernes 9 de octubre, con un tope de $10.000 por mes.

20% de reintegro el viernes 9 de octubre, con un tope de $10.000 por mes. Shell: otro 5% adicional los viernes 9, con un máximo de $3.000 mensuales. En total, el ahorro en esta red puede llegar a $13.000 por mes.

Rubros con descuento por día

Ópticas adheridas: 10% de descuento el jueves 8, sin tope, y 3 cuotas sin interés.

10% de descuento el jueves 8, sin tope, y 3 cuotas sin interés. Librerías (Cúspide, El Ateneo y Yenny): 10% de reintegro el sábado 10, con tope de $10.000 por compra y 3 cuotas sin interés.

10% de reintegro el sábado 10, con tope de $10.000 por compra y 3 cuotas sin interés. Jugueterías (Hobby Toys y El Mundo del Juguete): 3 y 6 cuotas sin interés los sábados, por lo que estará disponible el sábado 10.

3 y 6 cuotas sin interés los sábados, por lo que estará disponible el sábado 10. Veterinarias adheridas: 10% de descuento y 3 cuotas sin interés los lunes.

Gastronomía

Hay 20% de descuento, con un máximo de $10.000 por compra y hasta 3 operaciones por mes, en locales como Bonafide, Atalaya, Antares, DelTurista, Churros El Topo, La Fonte D'Oro, Guapaletas y Sao, entre otros.

Entretenimiento

Movistar Arena: 15% de reintegro pagando en un pago con Mastercard y 3 cuotas sin interés en los shows.

15% de reintegro pagando en un pago con Mastercard y 3 cuotas sin interés en los shows. Párense de Manos: 6 cuotas sin interés. Además, 20% de descuento con tope de $15.000 si se paga con débito Mastercard.

Viajes

Aerolíneas Argentinas: 3 cuotas sin interés.

3 cuotas sin interés. Despegar: hasta 9 cuotas sin interés.

hasta 9 cuotas sin interés. Pasajes nacionales, hoteles, alquiler de autos y agencias de viaje: 3, 6 o 12 cuotas sin interés.

Indumentaria, tecnología, electrodomésticos y hogar

Frávega, On City, LG, Coppel, Tienda Newsan, Megatone, Naldo y Motorola: hasta 20 cuotas sin interés.

hasta 20 cuotas sin interés. JBL y tienda oficial de Samsung: 12 cuotas sin interés.

12 cuotas sin interés. Arredo: 6 cuotas sin interés.

6 cuotas sin interés. Indumentaria (Macowens, Open Sports, Desiderata y otros): 3 y 6 cuotas sin interés.

Neumáticos

Pirelli: 3, 6 y 12 cuotas sin interés.

3, 6 y 12 cuotas sin interés. Bridgestone: 12 cuotas sin interés.

12 cuotas sin interés. Rosmi: 3 cuotas sin interés.

Beneficio especial para jubilados en Banco Nación

Los jubilados que cobran sus haberes en el Banco Nación reciben un 5% de reintegro en Carrefour, Disco, Vea, ChangoMás y Coto. Rige de lunes a viernes, al pagar con BNA+ MODO, con un máximo de $5.000 por semana y $20.000 por mes. Además, los jubilados pueden aprovechar un 10% de descuento en farmacias todos los lunes del mes y hasta 3 cuotas sin interés.

Qué promociones hay en la Tienda BNA+