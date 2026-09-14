Los descuentos del Banco Nación y MODO: qué beneficios hay del 14 al 20 de septiembre 2026

Los clientes del Banco Nación tienen durante la semana del 14 al 20 de septiembre de 2026 distintas opciones para reducir el costo de sus compras mediante descuentos, reintegros y financiación. Las promociones forman parte de la denominada “Semana Nación” y se distribuyen según el día, el comercio y el medio de pago utilizado.

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El esquema incluye beneficios en supermercados y mayoristas, combustible, gastronomía, librerías, veterinarias, ópticas, entretenimiento y viajes. En varios casos, para acceder a los reintegros es necesario pagar mediante BNA+ MODO, mientras que algunas promociones contemplan además cuotas sin interés.

Banco Nación: los descuentos en supermercados del 14 al 20 de septiembre

Uno de los principales grupos de promociones está concentrado en supermercados y mayoristas. Durante esta semana, los beneficios se distribuyen de acuerdo con el día de compra:

Lunes 14: 20% de descuento en ChangoMás , con un tope de reintegro de $25.000 y un consumo mínimo de $75.000.

20% de descuento en , con un tope de reintegro de $25.000 y un consumo mínimo de $75.000. Lunes 14: 25% de descuento en Supermercado El Nene , con un tope de $20.000 por usuario y por mes.

25% de descuento en , con un tope de $20.000 por usuario y por mes. Martes 15: 20% de descuento en Coto , pagando mediante QR, sin tope de reintegro.

20% de descuento en , pagando mediante QR, sin tope de reintegro. Martes: 20% de descuento en Cooperativa Obrera, con un tope de $15.000 mensuales.

Descuentos con MODO.

Jueves 17: 20% de descuento en Mayorista Nini , con un tope de $20.000 y sin monto mínimo de compra.

20% de descuento en , con un tope de $20.000 y sin monto mínimo de compra. Viernes 18 y sábado 19: 20% de descuento en Supermercados Día , con un tope de $20.000 por usuario por mes y un consumo mínimo de $35.000.

20% de descuento en , con un tope de $20.000 por usuario por mes y un consumo mínimo de $35.000. Viernes 18, sábado 19 y domingo 20: 20% de descuento en Disco y Vea , con un tope de $25.000 por banco por mes y una compra mínima de $100.000.

20% de descuento en , con un tope de $25.000 por banco por mes y una compra mínima de $100.000. Domingo 20: 20% de descuento en ChangoMás online, con un tope de $20.000 mensuales y un consumo mínimo de $30.000.

En este punto conviene prestar especial atención a los topes y montos mínimos: un porcentaje alto no necesariamente representa un ahorro mayor si la compra no alcanza las condiciones establecidas. Por eso, antes de pagar, es recomendable verificar la promoción correspondiente y el medio de pago exigido.

El beneficio especial para jubilados

Los jubilados que cobran sus haberes a través del Banco Nación cuentan además con un 5% de reintegro adicional en Carrefour, Disco, Vea, ChangoMás y Coto.

El beneficio funciona de lunes a viernes, requiere pagar con BNA+ MODO y tiene un tope de $5.000 semanales y $20.000 mensuales. Además, el reintegro puede acumularse con las promociones vigentes en los supermercados adheridos.

Combustible, gastronomía y otros descuentos con Banco Nación y MODO

La agenda de promociones no se limita a las compras del supermercado. Uno de los beneficios que puede aprovecharse esta semana es el de combustibles: los viernes hay un 20% de reintegro, con un tope de $10.000 mensuales, en YPF, Axion, Shell, Dapsa y Gulf.

En YPF, el Banco Nación confirma oficialmente que la promoción se encuentra vigente hasta el 30 de septiembre de 2026 y que requiere abonar en un pago mediante MODO BNA+, utilizando tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la entidad.

Compras en supermercados.

También continúa la Ruta Gourmet, que ofrece 20% de descuento, con un tope de $10.000 por compra y hasta tres operaciones mensuales, en establecimientos gastronómicos adheridos como Bonafide, Atalaya, Antares, DelTurista, Churros El Topo, La Fonte D'Oro y Guapaletas, entre otros.

Para quienes tengan gastos vinculados con sus mascotas, los lunes hay un 10% de descuento y tres cuotas sin interés en veterinarias adheridas. A su vez, los jueves las ópticas ofrecen un 10% de descuento sin tope de reintegro y tres cuotas sin interés.

Cuotas sin interés: los otros beneficios de Banco Nación esta semana

Además de los reintegros, Banco Nación mantiene distintas alternativas de financiación. En viajes, por ejemplo, hay tres cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas, entre tres y 12 cuotas en determinados servicios turísticos y hasta nueve cuotas sin interés en Despegar.

En entretenimiento, se ofrece un 15% de reintegro pagando en una cuota con Mastercard en Movistar Arena, además de tres cuotas sin interés para shows realizados en ese espacio.

La Tienda BNA+ también concentra opciones de financiación: hay hasta 20 cuotas sin interés para productos seleccionados, 15 cuotas para determinados productos de eficiencia energética, 24 cuotas en motos 0 km y hasta 48 cuotas mediante Préstamo Nación.

Para indumentaria, el banco ofrece tres y seis cuotas sin interés en comercios adheridos. En librerías como Cúspide, El Ateneo y Yenny, los sábados hay 10% de reintegro y tres cuotas sin interés, con un tope de $10.000 por compra.