Descuentos en ANSES para jubilados y pensionados en supermercados y comercios: cómo obtenerlos en octubre 2026

Los jubilados y pensionados pueden aprovechar descuentos en supermercados y otros comercios adheridos durante octubre 2026. El beneficio para quienes cobran su jubilación por ANSES permite ahorrar en la compra diaria y abarca más de de 12.000 puntos de venta en todo el país.

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Descuentos en supermercados en octubre 2026: qué supermercados participan

Disco, Jumbo y Vea: 10% en todos los rubros, carnes incluidas, y 20% extra en perfumería y limpieza. Sin tope de compra.

10% en todos los rubros, carnes incluidas, y 20% extra en perfumería y limpieza. Sin tope de compra. Coto, La Anónima y Super CAS/FASA: 10% en todos los rubros, sin tope.

10% en todos los rubros, sin tope. Josimar y Toledo: 15%, sin límite de compra.

15%, sin límite de compra. Carrefour: 10%, con un tope de $35.000.

10%, con un tope de $35.000. Changomas: 10%, con un límite de $1.000 por compra y $15.000 por mes.

10%, con un límite de $1.000 por compra y $15.000 por mes. Día: 10%, con un reintegro de hasta $2.000 por operación.

10%, con un reintegro de hasta $2.000 por operación. Otros comercios adheridos: 10% general, con un máximo de $1.000 por transacción.

Los descuentos y promociones varian de acuerdo a la cadena de supermercados y el comercio

Descuentos extra según el banco

Banco Nación: 5% adicional en Carrefour, Coto, Josimar, Changomas, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día. Se paga con débito o crédito a través de BNA+ MODO. Tope mensual de $20.000.

5% adicional en Carrefour, Coto, Josimar, Changomas, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día. Se paga con débito o crédito a través de BNA+ MODO. Tope mensual de $20.000. Banco Galicia: el ahorro puede llegar al 25% y hasta tres cuotas sin interés, pagando con débito o crédito desde la app del banco vía MODO. Tope mensual de $20.000.

el ahorro puede llegar al 25% y hasta tres cuotas sin interés, pagando con débito o crédito desde la app del banco vía MODO. Tope mensual de $20.000. Banco Supervielle: 20% los martes en Jumbo, Disco, Vea y Changomas. Tope de $25.000 con débito y $15.000 con QR. También hay beneficios en farmacias y combustibles.

20% los martes en Jumbo, Disco, Vea y Changomas. Tope de $25.000 con débito y $15.000 con QR. También hay beneficios en farmacias y combustibles. Banco Provincia: 5% más con Cuenta DNI en Día, Toledo, Changomas, Carrefour y Nini. Tope semanal de $5.000 por persona.

Cómo obtener los descuentos de ANSES: las claves antes de comprar

Para obtener los descuentos no hace falta hacer ningún tramite, sino que el beneficio se activa al pagar con la tarjeta de débito de la cuenta donde se cobra la jubilación o pensión. La gran clave es que el comercio esté adherido al programa.

Antes de comprar, además, hay que tener en cuenta que los días de vigencia y los medios de pago varían según cada cadena. Algunos lugares no permiten combinar los descuentos con otras promociones o en ciertas marcas y siempre conviene consultar las condiciones de cada beneficio antes de pagar.