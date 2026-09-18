Descuento en combustible con Banco Nación en septiembre 2026: cómo y qué día obtenerlo

Cargar nafta o gasoil representa uno de los gastos habituales para quienes utilizan el auto para trabajar, viajar o movilizarse todos los días. En ese contexto, Banco Nación mantiene durante septiembre de 2026 una promoción que permite reducir el costo de cada carga mediante un reintegro del 20%.

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El beneficio se puede utilizar todos los viernes de septiembre y requiere pagar mediante MODO BNA+ con una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por Banco Nación. La promoción alcanza a estaciones de servicio de YPF, Shell, Axion Energy, Gulf y DAPSA.

Qué días hay descuento en combustible con Banco Nación

La promoción funciona todos los viernes de septiembre de 2026. El beneficio consiste en un 20% de reintegro sobre los consumos realizados en las estaciones adheridas, con un límite de $10.000 por cliente durante el mes.

Para llegar al reintegro máximo hay que acumular aproximadamente $50.000 en consumos de combustible durante el mes. Es decir, un gasto de $50.000 permite alcanzar los $10.000 de devolución, siempre que se cumplan las restantes condiciones de la promoción.

Combustible.

El esquema permite distribuir las cargas entre los distintos viernes del mes, aunque el tope de $10.000 es mensual y no se reinicia cada semana.

Cómo obtener el 20% de descuento de Banco Nación

Para acceder al beneficio hay que realizar el pago mediante MODO BNA+, escanear el código QR del comercio y seleccionar una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por Banco Nación.

La promoción no contempla pagos realizados con saldo disponible en la cuenta, otras billeteras virtuales ni QR de terceros. Por eso, no alcanza con tener una tarjeta del Banco Nación: también es necesario utilizar el mecanismo de pago indicado por la entidad.

El beneficio está disponible en estaciones adheridas de YPF, Shell, Axion Energy, Gulf y DAPSA, lo que amplía las alternativas para quienes buscan aprovechar el descuento al momento de cargar combustible.

El beneficio extra para cargar combustible en Shell

Los clientes que elijan Shell tienen una posibilidad adicional de ahorro. Al 20% de reintegro de Banco Nación se puede sumar un 5% adicional, con un tope de devolución de $3.000 mensuales.

De esta manera, presenta una alternativa particular dentro de la promoción general del banco. En todos los casos, antes de realizar la carga conviene verificar las condiciones vigentes y que la estación participe del beneficio.

La promoción de Banco Nación está prevista para los viernes hasta el 31 de enero de 2027, por lo que no se limita exclusivamente a septiembre.