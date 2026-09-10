Descuento de hasta $18.000 en garrafas con Cuenta DNI: cómo obtenerlo en septiembre 2026

En septiembre, las personas que utilizan Cuenta DNI pueden acceder a un importante ahorro en la compra o recarga de garrafas de gas. El beneficio alcanza el 40% de descuento todos los días del mes, siempre que la operación se realice en comercios adheridos y mediante los medios de pago habilitados por la aplicación.

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La promoción resulta especialmente relevante durante los meses en los que el gasto en gas representa una parte importante del presupuesto familiar. El reintegro tiene un tope unificado de $18.000 mensuales por persona, por lo que el máximo se alcanza al acumular compras por $45.000 durante septiembre.

Cómo funciona el descuento de Cuenta DNI en las garrafas

La promoción ofrece un 40% de ahorro en la compra o recarga de garrafas y está vigente todos los días de septiembre de 2026. Para acceder, es necesario utilizar Cuenta DNI en los comercios adheridos a la promoción.

El beneficio contempla las operaciones realizadas mediante “Pagar QR” con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI en terminales Posnet y/o Cuenta DNI Comercios. La entidad también dispone de un buscador para consultar los proveedores adheridos.

El tope es unificado, lo que significa que los $18.000 se calculan sobre el total de las compras realizadas durante el mes en los distintos comercios adheridos. Por ejemplo, una compra de $10.000 genera un reintegro de $4.000, mientras que consumos acumulados por $45.000 permiten alcanzar el máximo de $18.000.

El paso a paso para conseguir el reintegro de hasta $18.000

Para aprovechar la promoción durante septiembre, hay que:

Tener Cuenta DNI activa. Comprar o recargar una garrafa en un comercio adherido. Abonar utilizando alguna de las modalidades habilitadas por la promoción. Acumular consumos durante septiembre hasta alcanzar, si se desea, los $45.000 que permiten obtener el reintegro máximo de $18.000. Revisar los movimientos de la cuenta para verificar la acreditación del reintegro.

Banco Provincia aclara que el reintegro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la compra.

Garrafas.

Hay, además, algunas restricciones que conviene tener en cuenta. La promoción es válida únicamente para venta minorista y consumo familiar, no es acumulable con otras promociones o descuentos vigentes y no alcanza las compras realizadas con tarjetas de crédito o débito, ni las transferencias efectuadas a través de la aplicación. También queda excluido el beneficio para clientes que registren atraso en el pago de sus obligaciones con el banco.