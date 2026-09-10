Descuento de hasta $18.000 en garrafas con Cuenta DNI: cómo obtenerlo en septiembre 2026

En septiembre, las personas que utilizan Cuenta DNI pueden acceder a un importante ahorro en la compra o recarga de garrafas de gas. El beneficio alcanza el 40% de descuento todos los días del mes, siempre que la operación se realice en comercios adheridos y mediante los medios de pago habilitados por la aplicación.
La promoción resulta especialmente relevante durante los meses en los que el gasto en gas representa una parte importante del presupuesto familiar. El reintegro tiene un tope unificado de $18.000 mensuales por persona, por lo que el máximo se alcanza al acumular compras por $45.000 durante septiembre.
Cómo funciona el descuento de Cuenta DNI en las garrafas
La promoción ofrece un 40% de ahorro en la compra o recarga de garrafas y está vigente todos los días de septiembre de 2026. Para acceder, es necesario utilizar Cuenta DNI en los comercios adheridos a la promoción.
El beneficio contempla las operaciones realizadas mediante “Pagar QR” con débito en cuenta, Link de Pago, Clave DNI en terminales Posnet y/o Cuenta DNI Comercios. La entidad también dispone de un buscador para consultar los proveedores adheridos.
El tope es unificado, lo que significa que los $18.000 se calculan sobre el total de las compras realizadas durante el mes en los distintos comercios adheridos. Por ejemplo, una compra de $10.000 genera un reintegro de $4.000, mientras que consumos acumulados por $45.000 permiten alcanzar el máximo de $18.000.
El paso a paso para conseguir el reintegro de hasta $18.000
Para aprovechar la promoción durante septiembre, hay que:
- Tener Cuenta DNI activa.
- Comprar o recargar una garrafa en un comercio adherido.
- Abonar utilizando alguna de las modalidades habilitadas por la promoción.
- Acumular consumos durante septiembre hasta alcanzar, si se desea, los $45.000 que permiten obtener el reintegro máximo de $18.000.
- Revisar los movimientos de la cuenta para verificar la acreditación del reintegro.
Banco Provincia aclara que el reintegro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI dentro de los primeros 10 días hábiles posteriores a la compra.
Hay, además, algunas restricciones que conviene tener en cuenta. La promoción es válida únicamente para venta minorista y consumo familiar, no es acumulable con otras promociones o descuentos vigentes y no alcanza las compras realizadas con tarjetas de crédito o débito, ni las transferencias efectuadas a través de la aplicación. También queda excluido el beneficio para clientes que registren atraso en el pago de sus obligaciones con el banco.