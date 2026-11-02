Descuento del 10% en vuelos con Aerolíneas Argentinas por Cybermonday: destinos y hasta cuándo es el beneficio

Hay que aprovechar las posibilidades de Cybermonday.

Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción especial por el CyberMonday 2026 que permitirá comprar pasajes aéreos con un 10% de descuento en toda su red de vuelos. La propuesta alcanza tanto a destinos nacionales como regionales e internacionales y estará vigente durante tres días, del lunes 2 al miércoles 4 de noviembre.

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La iniciativa busca ofrecer una oportunidad para quienes planean viajar y quieren aprovechar las promociones del evento de descuentos online. Además, en los vuelos de cabotaje habrá opciones de financiación en cuotas sin interés con entidades bancarias seleccionadas.

¿Hasta cuándo se puede aprovechar el 10% de descuento de Aerolíneas Argentinas?

La promoción estará disponible para las compras realizadas entre el lunes 2 y el miércoles 4 de noviembre de 2026.

Durante ese período, los pasajeros podrán acceder a un descuento del 10% en los pasajes de toda la red de destinos de la compañía. Una de las principales ventajas del beneficio es que no tendrá restricciones de fechas de viaje.

Cómo conseguir el increíble descuento.

De esta manera, quienes compren sus tickets durante los días de CyberMonday podrán elegir fechas posteriores sin quedar sujetos a un período de viaje promocional específico.

¿Qué destinos están incluidos en la promoción?

El descuento del 10% alcanza a toda la red de vuelos de Aerolíneas Argentinas, por lo que incluye destinos dentro del país y rutas internacionales.

Entre las opciones contempladas se encuentran:

Destinos nacionales: vuelos a distintos puntos de Argentina.

vuelos a distintos puntos de Argentina. Brasil: rutas que conectan con diferentes destinos del país vecino.

rutas que conectan con diferentes destinos del país vecino. América: distintos destinos regionales e internacionales del continente.

distintos destinos regionales e internacionales del continente. Europa: rutas internacionales operadas por la compañía.

La promoción permite, así, acceder a tarifas promocionales tanto para quienes buscan organizar una escapada dentro de Argentina como para aquellos que planean viajar al exterior.

Aerolíneas Argentinas ofrece hasta 12 cuotas sin interés para vuelos nacionales

Además del descuento general, la compañía sumó un beneficio de financiación para las rutas domésticas.

En este caso, los pasajeros podrán acceder a hasta 12 cuotas sin interés utilizando bancos y tarjetas seleccionadas.

Las condiciones de financiación dependerán de cada entidad bancaria y del medio de pago utilizado, por lo que se recomienda consultar los términos específicos antes de realizar la compra.

CyberMonday 2026: una oportunidad para comprar pasajes más baratos

Con esta propuesta, Aerolíneas Argentinas se suma al CyberMonday 2026 con una promoción que combina un descuento del 10% en toda su red de vuelos y alternativas de financiación para los viajes dentro del país.

El beneficio estará disponible únicamente para compras realizadas entre el 2 y el 4 de noviembre, aunque permitirá elegir fechas de viaje sin restricciones. Una oportunidad para planificar las próximas vacaciones, escapadas o viajes de trabajo con tarifas más convenientes.