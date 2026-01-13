Otra coronación de gloria: científicos del CONICET descubrieron una nueva especie de dinosaurio.

La Argentina se anota otra coronación de gloria, y es que científicos del CONICET descubrieron una nueva especie de dinosaurio en la provincia de Neuquén. La especie en cuestión data de 83 millones de años de antiguedad y pertenece a la familia de los saurópodos, esos de cuello largo que aparecen en películas como Dinosaurios y Jurassic Park.

Según informaron en la página oficial del CONICET, la nueva especie fue bautizada como Yeneen houssayi en honor a Bernardo Houssay, perteneciente al grupo de los titanosaurios, un clado de dinosaurios cuadrúpedos, de cuello y cola larga. "Yeneen houssayi tenía una cabeza pequeña en relación al resto del cuerpo. Medía entre 10 y 12 metros de largo y unas 8 a 10 toneladas de peso. Las características distintivas que permitieron definir la nueva especie se encuentran principalmente en las vértebras dorsales, que cabe mencionar todas ellas fueron preservadas, el sacro y la primera vértebra caudal", explicó Leonardo Filippi, primer autor del trabajo e investigador del CONICET en el Museo Municipal "Argentino Urquiza" (MAU), de Rincón de los Sauces, Neuquén.

Asimismo, desde el sitio web mencionado iluminan sobre esta especie: "El nombre del género, Yeneen, fue inspirado en la cultura tehuelche, también conocido como Aónikenk, que significa 'espíritu o entidad relacionada al invierno' debido al área de La Invernada, sitio donde se halló el nuevo dinosaurio. El nombre de la especie, houssayi, es en honor al fundador y primer presidente del CONICET y Premio Nobel de Medicina en el año 1947, Bernardo A. Houssay".

Científicos del CONICET encontraron una nueva especie de dinosaurio en Neuquén.

Al mismo tiempo, explican: "Este nuevo dinosaurio saurópodo, perteneciente al grupo de los titanosaurios, se suma a los ya conocidos en la zona y a los provenientes de la Formación Bajo de la Carpa: Overosaurus paradasorum e Inawemtu oslatus". Por otro lado, comentan que el ejemplan hallado conserva gran parte de su esqueleto axial, es decir, sus vértebras, lo que "aporta información anatómica valiosa que permite compararla con otros titanosaurios". "Estos datos, junto con la presencia de esta tercera especie en el área, contribuyen a formular nuevas hipótesis, que sugieren que la notable diversidad de este grupo de dinosaurios durante el Cretácico Superior podría deberse a la adquisición de distintas estrategias de alimentación o, alternativamente, reflejar un evento de reemplazo faunístico dentro de la formación", detallan desde la publicación del CONICET.

Cómo fue el descubrimiento del nuevo dinosaurio Yeneen Houssayi

El descubrimiento del nuevo dinosaurio Yeneen Houssayi tuvo lugar en 2003, cuando un oficial del Escuadrón N° 30 de Gendarmería Nacional, con sede en la localidad neuquina de Chos Malal, denunció el hallazgo de restos fósiles en el área conocida como Cerro Overo - La Invernada, en las cercanías de Rincón de los Sauces. "Las tareas de excavación se desarrollaron en dos campañas paleontológicas realizadas entre 2013 y 2014, con la participación de paleontólogos, técnicos y voluntarios que trabajaron en la extracción de los ejemplares", explica el informe del CONICET, publicado este 2026.

"Al finalizar los trabajos de campo, los materiales recuperados del sitio fueron trasladados al MAU. Allí, en el laboratorio, comenzaron las tareas de preparación y limpieza, que demandaron varios meses de trabajo. Tras una extensa investigación, el equipo logró describir y nombrar una nueva especie de dinosaurio, representada por un ejemplar que conserva seis vértebras cervicales, todas sus vértebras dorsales, diez en total, con varias costillas asociadas, el sacro y la primera vértebra caudal", concluye la publicación.