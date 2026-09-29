Descubren un pasadizo secreto de nueve metros en una pirámide de Egipto: qué ocultaba

Científicos dieron con un pasadizo secreto en la Gran Pirámide de Keops, Egipto. Se trata de un corredor oculto de unos 9 metros de largo por 2 metros de ancho, ubicado en la cara norte del monumento, justo detrás de la entrada principal que hoy utilizan los turistas. El hallazgo fue gracias a una radiografía de muones, partículas cósmicas que atraviesan la materia y permiten mapear densidades, con termografía infrarroja y ultrasonido. Esto quiere decir que los arqueólogos no realizaron una extracción ni perforación de los bloques de piedra de la pirámide para dar con el túnel.

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En este sentido, para confirmar su existencia sin dañar la estructura, los arqueólogos introdujeron un videoendoscopio de 6 mm a través de una diminuta ranura entre los bloques de piedra. Las imágenes revelaron un corredor con techo en bóveda de cañón o en forma de V invertida, completamente vacío e intacto.

Egiptólogos creen que podría ser más que una simple estructura. Foto: SHUTTERSTOCK

Cuál es la teoría de los egiptólogos

Los egiptólogos coinciden en que no era un pasillo de paso decorado ni una cámara de tesoros, sino un recurso arquitectónico de alivio de peso. Esto quiere decir que su función estructural era redistribuir las enormes presiones de los bloques superiores sobre la entrada o sobre alguna otra cámara aún no descubierta que podría estar debajo.

Sin embargo, el arqueólogo egiptólogo Zahi Hawass, exministro de Antigüedades de Egipto y actual presidente del comité científico que supervisa el proyecto ScanPyramids, sostiene que la compleja estructura en bóveda no se colocó únicamente para aliviar la presión del peso, sino que, para el experto una arquitectura tan elaborada sugiere que el corredor fue construido para proteger o esconder algo específico debajo de él. "Creo que este corredor fue construido para proteger algo. En mi opinión, protege la verdadera cámara funeraria del rey Keops".

Siguiendo esta línea, Hawass considera que la supuesta "Cámara del Rey" abierta al público podría no ser el lugar definitivo donde descansa el faraón. Plantea la hipótesis de que la cámara funeraria auténtica e intacta de Keops aún podría estar oculta más profundamente en la estructura, y que este pasadizo podría ser la antesala o la clave para llegar a ella.

En consecuencia, los pasos a seguir por el equipo de arqueólogos y egiptólogos se centrarán en escanear la zona inmediatamente inferior y posterior al corredor para determinar si existen cavidades adicionales o accesos descendentes, pero manteniendo la política de cero perforaciones o alteraciones físicas a la piedra.