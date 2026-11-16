Así como París exhibe la Tour Eiffel, la Ciudad de Buenos Aires también tiene íconos que la identifican en el mundo. Uno de ellos es sin duda el Obelisco; otro, el Planetario Galileo Galilei, emblema de la divulgación de la ciencia en la Argentina. Concebido a comienzos del Siglo XX, tras la visita de profesores argentinos a Alemania en 1927 (donde se inauguró el primero del mundo en Jena), en 1958 el concejal socialista José Luis Pena y el secretario de cultura Aldo Cocca impulsaron formalmente su construcción. En 1960, se aprobó la resolución para adquirir un proyector alemán Carl Zeiss, que un edificio de líneas modernas alberga en el Parque Tres de Febrero, Palermo, en terrenos que en el siglo XIX pertenecieron a Juan Manuel de Rosas. Inaugurado para el público en 1967, desde entonces viene deslumbrando a chicos y adultos con las maravillas del cosmos. En 2011 y años posteriores, incorporó proyectores digitales de última generación y sistemas 8K de alta resolución para proyectar millones de estrellas. Además de sus funciones habituales, allí dan charlas personalidades vinculadas con la astronomía, la astrofísica y la actividad espacial del país y del extranjero. Recibe unos 350.000 visitantes por año. Y para cumplir su tarea, cuenta con personal especialmente formado y muchos años de experiencia.

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La empresa del bus turístico rojo se quedará con las visitas guiadas del museo

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De allí el desconcierto que se produjo cuando se difundió la novedad de que se entregaría a la empresa Andesmar, que opera el bus turístico rojo en esta ciudad, las visitas guiadas a su museo, una de las atracciones que concita el entusiasmo de quienes lo recorren. La iniciativa se pondría en marcha mañana, martes 17 de noviembre.

El mundillo que sigue sus actividades está alterado por esta decisión inexplicable. En primer lugar, el Planetario posee un equipo de gente muy experimentada y con vasto conocimiento de los temas astronómicos y de los objetos que guarda el Museo que atiende a los visitantes sin problema. Hoy, una entrada al Planetario cuesta 3000 pesos; de acuerdo con trascendidos, quienes lo visiten con el bus turístico tendrán que pagar el triple o más (10.000 pesos).

Las diputadas Amanda Martín y Vanina Biasi del Partido Obrero ya presentaron en la Legislatura un proyecto de resolución (Exp. 3104/26) para exigir explicaciones formales al Poder Ejecutivo y “frenar cualquier intento de privatización o tercerización que ponga en riesgo las misiones fundamentales de este espacio de divulgación científica y educación popular”. El texto advierte que la eventual tercerización del área de Museo y de sus visitas guiadas –hoy a cargo de un equipo interdisciplinario de profesionales especializados en museología, astronomía y educación– atenta contra la calidad del servicio y el capital humano acumulado por el Estado. Por otra parte, destacan que correría peligro “el valioso patrimonio material e inmaterial que resguarda el lugar, que no puede quedar sujeto a lógicas de explotación comercial o rentabilidad privada”.

Las legisladoras porteñas recuerdan que entre los bienes de relevancia internacional que custodia el museo se destacan rocas lunares de la misión Apolo 11, las únicas muestras de suelo lunar presentes en el país, meteoritos de origen nacional (como piezas de Campo del Cielo) e internacional, maquetas interactivas, instrumentos históricos de observación y un acervo bibliográfico especializado. Además, subrayan que “la designación de Buenos Aires como sede de la Conferencia de la International Planetarium Society (IPS) para 2028 es un reflejo de la excelencia alcanzada bajo su actual gestión, que debe ser defendida y garantizada como un derecho de acceso sociocultural democrático”.

La orden de entregar a Andesmar el servicio de visitas guiadas no surgió del Ministerio de Cultura de la Ciudad, sino “de más arriba”, comentaron allegados que prefirieron permanecer en reserva. El Destape consultó con el gobierno de la Ciudad sin obtener respuesta.

El staff del Planetario continuará con sus tareas y custodiará los bienes del Museo como lo viene haciendo. Además, quienes compren su entrada directamente allí podrán interactuar libremente con el personal y gozar de la experiencia de realidad virtual que acaban de incorporar para “vivir un viaje a Marte”. También, accederán a la llamada “biblioteca virtual” (conformada por pantallas táctiles con información astronómica, y juegos de realidad aumentada para explorar datos del sistema solar y fenómenos astronómicos) y admirar algunas piezas antiguas de gran valor, como un sistema solar copernicano en escala, de 1901 (en el que faltan algunos planetas porque no se habían descubierto), rocas lunares, meteoritos (réplicas y reales) y un espacio interactivo para aprender las escalas de distintas medidas, desde pesos hasta distancias. También hay una réplica del satélite argentino Arsat, donada por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales.

El bus turístico rojo de Buenos Aires recorre un circuito circular de aproximadamente tres horas y media. Las tarifas para argentinos van de 15.000 a 30.000 pesos y de 20 a 39 dólares para extranjeros. Andesmar también gestiona buses turísticos en Mendoza y Córdoba.