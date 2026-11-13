Desde recorrer el Planetario hasta navegar por el Riachuelo a la luz de la luna: estos son los 6 imperdibles de La Noche de los Museos 2026

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) prepara una nueva edición de La Noche de los Museos, que tendrá actividades especiales para recorrer espacios culturales, descubrir edificios emblemáticos y participar de experiencias al aire libre durante la madrugada.

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La jornada se realizará el sábado 14 de noviembre, de 19 a 2 de la madrugada, con más de 350 instituciones participantes y una programación que incluirá espectáculos musicales, visitas guiadas, talleres, muestras y propuestas para toda la familia.

Entre las alternativas se destacan una experiencia astronómica en el Planetario, la posibilidad de subir al mirador de la Torre Monumental y paseos nocturnos en lancha por el Riachuelo.

Los imperdibles para visitar durante La Noche de los Museos 2026

Una de las opciones para quienes disfrutan de la astronomía será el Planetario Galileo Galilei, ubicado en la avenida Sarmiento. Durante la noche habrá proyecciones en el domo cada 20 minutos y un stand accesible para los visitantes. A las 20.30, la Banda Sinfónica de la Ciudad ofrecerá un concierto con piezas musicales de películas de ciencia ficción.

Otra alternativa será subir a la Torre Monumental, en avenida Ramos Mejía 1315. La actividad incluye una introducción sobre la historia del edificio y un ascenso guiado hasta el mirador del sexto piso, desde donde se puede observar el barrio de Retiro. Las visitas comenzarán a las 19 y se realizarán cada 30 minutos, hasta la 1. También habrá talleres de estampado de remeras para chicos de entre 4 y 10 años.

Para quienes prefieren las actividades al aire libre, el Riachuelo ofrecerá paseos nocturnos en lanchas iluminadas. La navegación durará 15 minutos y permitirá observar la Vuelta de Rocha desde el agua. El embarque será en el muelle de Pedro de Mendoza 1900, frente a Caminito. La programación también incluirá presentaciones de la Comparsa Unión Boquense, previstas para las 21.30 y las 22.30.

Por su parte, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires combinará exposiciones, talleres y propuestas editoriales. La institución celebrará sus 70 años con actividades artísticas para distintas edades y la quinta Feria del Libro de Humanidades y Ciencias Sociales, que reunirá a más de 40 editoriales y continuará el domingo 15 de noviembre.

Por último, el Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU) tendrá una agenda destinada a las infancias. Desde las 19 y hasta la medianoche habrá talleres de creación artística, diseño de juegos, actividades recreativas y un espectáculo que combina teatro, música y juego. El jardín podrá visitarse sin reserva, mientras que para ingresar a las salas será necesario realizar una inscripción anticipada.

Por último, otra propuesta interesante será de parte de Misión Buenos Aires con la muestra "Colectivos del ayer". La exhibición tendrá lugar en Av. Almafuerte, entre Uspallata y Av. Caseros (Av. Caseros 3250, CABA), donde reunirá cerca de diez unidades clásicas para repasar la evolución del transporte urbano porteño. Allí, la empresa presentará un emblemático Ford T, invitando al público a conocer de cerca una pieza clave del patrimonio automotor.

La presencia de este vehículo guarda un fuerte vínculo con los orígenes de la compañía, que hoy opera las líneas 61, 62, 114, 129, 143, 148 y 197 en el AMBA. La historia se remonta a principios del siglo XX en Misiones, cuando Alexander Zbikoski adquirió el primer Ford T de la provincia, dando inicio a una tradición familiar ligada al rubro que décadas más tarde —el 19 de octubre de 1964— se consolidaría con la fundación de la empresa Don Casimiro por parte de su hijo Casimiro y su nieto Eduardo.