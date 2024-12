Caso Loan y las últimas noticias hoy 17 de diciembre: el minuto a minuto de su búsqueda

El abogado Fernando Burlando apuntó contra los padres de Loan, María Noguera y José Peña, y aseguró que "al empezar a avanzar, nos echaron a patadas" y que se trataba de un "ambiente muy hostil".

"Cuando comenzamos a investigar, nos encontramos con que no había voluntad por parte de la Justicia. A nivel institucional, la justicia en Corrientes y en muchas partes del país está deteriorada. En el caso de Loan, al empezar a avanzar, nos echaron a patadas", manifestó y añadió que los viajes a la provincia de Corrientes "no fueron fáciles". Mientras que sostuvo: "Da la sensación de que hay una a justicia muy particular, que evidentemente no quería hacer las cosas bien. Pedimos la geolocalización de los teléfonos y nos fue imposible conseguirla”.