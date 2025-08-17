EN VIVO
Caso Loan: la nueva causa que complica a un implicado en la investigación

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Hace 8 minutos

Caso Loan: condenaron e inhabilitaron a un abogado de dos imputados por la desaparición

El representante legal de Mónica Millapi y su esposo Daniel Ramírez fue investigado y condenado por un segundo proceso penal.

Hace 1 hora

El exabogado de la tía de Loan Peña va a juicio por malversación

El abogado que tomó notoriedad pública por representar a Laudelina Peña -la tía de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en Corrientes- enfrentará un nuevo juicio. Los detalles.

Acusado de desviar el caso Loan por vínculos políticos y ahora enfrenta un juicio

José Fernández Codazzi, el abogado que tomó notoriedad pública por representar a Laudelina Peña -la tía de Loan Danilo Peña, el niño desaparecido en Corrientes- enfrentará un juicio oral por presunto peculado durante su gestión como interventor del Registro de la Propiedad del Automotor en Esquina. Aunque el proceso judicial no está vinculado directamente con el caso Loan, su figura se volvió central en el entramado político y mediático que rodea la investigación por la desaparición del niño.

Hace 2 horas

Caso Loan: los abogados de los acusados también están en la mira de la Justicia

Luego de que condenaran e inhabilitaran al abogado de dos imputados, va a juicio por estafas también José Fernández Codazzi. Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

