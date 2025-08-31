EN VIVO
Caso Loan: cómo sigue la causa del niño desaparecido hace más de un año

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llega a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. Mientras tanto, los siete sospechosos siguen detenidos con prisión preventiva por el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor. Mientras, aguardan por definir la fecha de inicio del proceso judicial. A 12 meses de su desaparición, sus padres siguen buscando justicia.

Hace 1 hora

Cómo sigue la investigación de Loan después de la revelación de la abuela que cambió todo

Hace 2 horas

Así fue el macabro plan del secuestro de Loan Peña, según la Justicia

A 12 meses de su desaparición, Loan Danilo Peña sigue sin aparecer. Si bien el reciente fallo de la Cámara Federal confirma la existencia de un plan orquestado, la causa aún no logró establecer qué pasó con el niño después de su secuestro ni dónde está.

Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024.

A un año de la desaparición de Loan Danilo Peña, ocurrida el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, en la provincia de Corrientes, la Justicia federal cree que fue un plan criminal premeditado. La Cámara Federal de Corrientes avaló los fundamentos de la jueza Cristina Pozzer Penzo, quien había procesado a siete personas por la sustracción y ocultamiento del niño de cinco años, incluyendo a un excomisario, una exfuncionaria municipal y varios allegados a la familia.

Hace 3 horas

Caso Loan: el escándalo del gobierno de Milei que salpica la causa

