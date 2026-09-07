Demoras y cancelaciones en Tren Roca y Sarmiento: ramales afectados y cómo funciona el servicio

Durante la mañana de este lunes, los servicios ferroviarios del Área Metropolitana de Buenos Aires registraron inconvenientes que afectaron a miles de pasajeros. En particular, las líneas Roca y Sarmiento presentaron demoras y cancelaciones desde las primeras horas del dia.

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Los problemas en el Tren Roca se deben a fallas técnicas y dificultades operativas que alteraron el normal funcionamiento de los ramales. Desde las primeras horas de la jornada, cuentas especializadas y pasajeros reportaron interrupciones en distintos servicios, lo que derivó en esperas prolongadas en andenes y estaciones intermedias.

En paralelo, el Tren Sarmiento también circuló con demoras significativas, especialmente en el sentido Moreno–Once. Usuarios señalaron que los inconvenientes se hicieron más notorios en Castelar, donde se registró un problema vinculado con una plataforma, lo que incrementó la incertidumbre y las quejas en redes sociales.

Mientras tanto, otras líneas del sistema ferroviario metropolitano mantuvieron sus frecuencias habituales. Tanto el Mitre, como el Belgrano Norte, el Urquiza y el San Martín funcionaron con normalidad, según la información oficial difundida en las primeras horas del día.

Por su parte, el Belgrano Sur también se encuentra operativo, sin reportes de inconvenientes durante la mañana. Esta situación permitió que parte de los pasajeros afectados por las demoras en Roca y Sarmiento buscaran alternativas en otros ramales, aunque con limitaciones por la capacidad de transporte.

Nota en desarrollo.