Dejó su vida en la ciudad y construyó su propia casa de tierra: así es la vivienda hecha con parabrisas y materiales reciclados en Translasierra

Mariana Di Pascuales decidió dejar la ciudad y construir ella misma una casa de materiales reciclados en el medio del Valle de Traslasierra. Oriunda de Santa Fe y artista, recorrió diferentes rincones de Argentina antes de establecerse en Córdoba, donde utilizó barro, parabrisas de autos y otros materiales reciclados para construir su propia vivienda.





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Su cansancio de la ciudad comenzó cuando cumplió 22 años, después de estudiar Bellas Artes, Letras y Fotografía en Rosario. Así decidió empezar a viajar: primero tuvo un viaje por Uruguay y luego recorrió durante dos años el sur argentino en motorhome. Tras separarse del padre de su hijo, Mariana decidió instalarse en el barrio El Bajo de los Hornillos, en el Valle de Traslasierra, donde comenzó la edificación autogestionada de su vivienda.

Una casa con materiales reciclados: cómo es vivir en el medio de la montaña

Mariana contó, en diálogo con De Música Rutera, que la casa está hecha de dos hexágonos unidos y tardó un año y medio en construir su casa; incluso tuvo que frenar los meses del invierno.

Utilizó diferentes técnicas de bioconstrucción basadas en el uso de barro, quincha y madera. A los que también incorporó diferentes materiales reciclados:

Parabrisas de auto : utilizó 12 parabrisas, que consiguió en un remate en Rosario, como ventanales para sumar luz natural y vistas hacia las sierras.

: que consiguió en un remate en Rosario, para sumar luz natural y vistas hacia las sierras. Botellas de vidrio: sumó botellas de distintos colores en las paredes de barro, para aportarle un rastro artístico y que también permita el ingreso de luz.

Mariana tardó una año y medio en construir su casa con sus propias manos

Durante la construcción tuvo que incorporar una red de saneamiento del agua, mediante efluentes con un biodigestor casero de tanques en desnivel. Así, la casa se abastece mediante una vertiente natural.

Además, Mariana diseñó el cuarto de su hijo de manera suspendida en la parte de arriba de la estructura y diseñó un sistema de cama móvil para guardar su cama bajo el suelo y tener más espacio en el ambiente común de la casa. Actualmente, la rosarina trabaja como pintora y da clases de Biodanza, un sistema que cree en la integración humana, a través del movimiento, la música y el encuentro en grupo para estimular el desarrollo personal.