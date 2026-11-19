Los Organismos de Derechos Humanos repudiaron la detención de Betina Erika Kopcke, esposa de Leonardo Bertulazzi, ex integrante de las Brigadas Rojas que se fugó mientras cumplía arresto domiciliario en el barrio porteño de San Telmo, e hicieron responsables de su salud e integridad a quienes "dispusieron y ejecutaron esta medida ilegal".

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La detención fue solicitada por la fiscal Alejandra Mangano y ordenada por la jueza federal María Servini, informó la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva. Kopcke permanece detenida e incomunicada.

Según los organismos, la orden dictada por Servini "carece de legitimidad y es contraria a derecho", entre otras razones porque sobre Kopcke "no pesa ninguna causa ni sentencia que pudiera amenazar su libertad. Es una decisión judicial de absoluta crueldad, servil al poder político de turno", denunciaron.

¿Por qué detuvieron a Betina Kopcke?

En el celular que dejó Bertulazzi "se encontraron elementos que indicarían que Kopcke colaboró con la fuga, entre ellos fotos de ella frente al portón por donde escapó Bertulazzi y de las cuerdas que habría utilizado para huir", enumeró Monteoliva. Para los organismos, "ensañarse con los familiares directo de quien, como en este caso, lucha por su libertad y su vida, constituye además de un acto de barbarie, una clara estrategia extorsiva inaceptable en Democracia".

Bertulazzi ingresó a la Argentina en 2002 y fue detenido por primera vez al año siguiente. Sin embargo, recuperó la libertad después de ocho meses debido a que la legislación argentina vigente en ese momento no contemplaba la extradición de personas condenadas en ausencia.

En 2004 obtuvo el reconocimiento como refugiado político, una condición que le permitió permanecer en el país durante años. Hasta su detención, contaba con un DNI argentino, había declarado un domicilio en San Telmo e incluso estaba registrado ante la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para desarrollar actividades comerciales.

El abogado Rodolfo Yansón aclaró que "Bertulazzi es un militante de la izquierda y el gobierno es el que insiste en que es un terrorista". Tras el acuerdo de Javier Milei con Meloni, "le quitaron el refugio según la Convención ONU, por la persecución y la represión ilegal de Italia contra militantes de izquierda en esos años", precisó.

"Por ese acuerdo dejaron sin efecto el estatus de refugiado (que se sigue discutiendo en sede judicial) y de inmediato lo detuvieron y lo sometieron ilegalmente a un proceso de extradición. La ley argentina —y la Convención— es clara: todo pedido de extradición por un refugiado debe ser inmediatamente rechazado, pero el gobierno lo judicializó, Servini lo detuvo y concedió la extradición, violando el derecho de los refugiados", añadió el letrado.

"Lo juzgaron en ausencia, sin poder defenderse, del secuestro de un empresario y de ser miembro de Brigadas Rojas. Son hechos de hace 50 años. Como Servini se disciplina al poder de turno, en 2002 rechazó la extradición porque Italia no garantizaba un nuevo juicio para que pudiese defenderse. El año pasado dijo lo contrario", completó Yansón.

Los Organismos de Derechos Humanos que rechazaron la detención de Betina