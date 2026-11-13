La investigación por la fuga de Leonardo Bertulazzi, el exintegrante de las Brigadas Rojas italianas que permanece prófugo tras escapar del departamento de San Telmo donde cumplía prisión domiciliaria, acaba de sumar dos detenidos. Se trata de un hombre y de una mujer de nacionalidad extranjera, que están sospechados de haber colaborado con el prófugo en las acciones que dieron a la huída.

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Según Noticias Argentinas, los dos fueron detenidos este jueves en el marco de la causa que busca reconstruir cómo se organizó el escape y determinar si el exterrorista italiano contó con ayuda de terceros para concretarlo.

Los dos detenidos integraban un grupo de mensajería en el que también participaba Bertulazzi junto a otras 17 personas. Ahora, los investigadores intentan establecer qué tipo de vínculo mantenían con el prófugo y si tuvieron alguna participación concreta en la planificación de la fuga.

En los procedimientos se secuestraron elementos considerados de interés para la causa, que serán sometidos a peritaje para avanzar sobre las posibles hipótesis.

La fuga

Bertulazzi está prófugo desde el pasado martes 10 de noviembre, cuando consiguió fugarse del departamento sobre la calle Defensa al 600 en la Ciudad de Buenos Aires, donde cumplía prisión domiciliaria mientras avanzaba su extradición a Italia.

El hombre logró burlar los controles de vigilancia electrónica colocando un pedazo de carne de cerdo en la tobillera y simulando las condiciones de temperatura y humedad que registra el dispositivo.

Una vez neutralizado el sistema de monitoreo, Bertulazzi usó un arnés de alpinismo para descender desde el quinto piso del edificio. Una cámara de seguridad privada capturó el momento en el que se descolgó desde el balcón y abandonó a pie el lugar.

En el cambio de guardia notaron la falta del detenido e inmediatamente se dio inicio a un operativo de búsqueda para encontrarlo.

La recompensa millonaria que fijó Seguridad

Mientras avanza la búsqueda y la investigación alrededor del caso, el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso una recompensa de 20 millones de pesos para todas aquellas personas que puedan aportar datos útiles que permitan localizar a Bertulazzi.

El exintegrante de las Brigadas Rojas italianas, de 74 años, tenía pendiente una condena de 27 en prisión en su país, por delitos vinculados con causas de terrorismo. Su extradición había sido avalada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que permanecía bajo arresto domiciliario a la espera de su traslado.