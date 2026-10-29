La querella en la causa por el femicidio de Nancy Godoy sostiene que la docente fue víctima de un ataque sexual seguido de muerte y advierte que no se sabe si todos los responsables están detenidos. Los abogados de la familia esperan el informe del Cuerpo Forense, los resultados preliminares de la autopsia sobre el cuerpo de la mujer de 52 años y las pericias de los celulares secuestrados, que podrían modificar las imputaciones de los ya detenidos.

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“Estamos trabajando en todas las hipótesis, no se descarta ninguna. La principal, debido a los elementos de la causa, es que hay un ataque sexual seguido de muerte”, explicó Verónica Medina, abogada de los Godoy, en diálogo con A24. Hasta el momento por el crimen de Nancy, hay cinco personas detenidas e imputadas en el marco de la causa.

Qué se sabe de la autopsia de Nancy Godoy

Según Medina, el informe del Cuerpo Forense todavía no está en el expediente pero el preliminar de autopsia “acompaña a la primera teoría del caso, la de abuso sexual”. Más allá de esto, aclaró en reiteradas ocasiones que no descartan otras posibilidades sobre lo que pasó con Nancy tras su desaparición. Consultada sobre la fecha de la muerte, indicó que habría ocurrido “prácticamente ni bien perdió conexión de la familia”.

Matías Rojo, también abogado de la familia, contó en el mismo medio que esperan que el informe se incorpore a la causa para analizar si cambian algunas imputaciones. Quieren saber si hay heridas defensivas y si es posible recuperar elementos biológicos del cuerpo. “Peritos que han trabajado con nosotros nos dicen que, aún en el estado en el que se ha encontrado el cuerpo, es posible de recuperarse. Eso va a significar un avance en el esclarecimiento de la causa”, señaló.

La hipótesis de la querella acompaña a la de la Fiscalía: hubo un abuso sexual inicial y después el femicidio, con la participación de varias personas. “Es posible que haya sido uno solo el autor del abuso sexual y después, todos sean coautores. O un autor y partícipes necesarios, si estuvieron en el lugar del femicidio”, explicó el letrado.

Los celulares y los testigos que podrían cambiar la causa

Para Medina, todavía no es posible afirmar quién cometió el abuso. “No sabemos si todos los culpables están detenidos. Va a haber cámara Gesell, se siguen acercando testigos”, dijo. Y agregó: “Hasta que no esté comprobado científicamente, no se puede decir si el abusador está o no detenido”.

Rojo señaló que todavía faltan las pericias de los teléfonos secuestrados. Una de ellas podría cambiar la situación de Joaquín Leguizamón, que declaró en la causa y no fue imputado. Según el abogado, la Fiscalía no le encontró valor a su declaración, pero eso podría modificarse cuando estén los informes de los teléfonos. "Uno puede venir a declarar en tono colaborativo pero después queda en la Fiscalía si lo imputan", indicó. Por ello, su celular quedó en la sede fiscal para comprobar si lo que dijo es consistente.

El abogado también apuntó a la actitud de los acusados: “Los involucrados no han colaborado de ninguna manera, sino al contrario. En efecto, tenemos un imputado por falso testimonio. Todo eso hace que se retrase la investigación”. Aclaró que no cree que sea por falta de experiencia de la Fiscalía y atribuyó la demora en hallar el cuerpo a la extensión y el difícil acceso de la zona.

Según Rojo, Nancy no conocía hacía mucho tiempo a las personas que la ayudaban a trasladarse hasta la escuela, ya que había asumido el cargo recientemente.

Cómo encontraron el cuerpo de Nancy Godoy

Medina explicó que la Policía fue revisando cada área de rastrillaje y que la bajante del agua fue clave: “La primera vez que fuimos estaba todo lleno de agua, ayer estaba seco. Llovió por todos lados menos en Esquina, el agua bajó considerablemente y eso ayudó en el encuentro del cuerpo de Nancy”. Junto al cuerpo encontraron su mochila, las botas, el celular y una mordaza. “Todo indica que estuvo cautiva, pero no quiere decir que descartemos otra cosa”, sostuvo la abogada.

Sobre los tiempos de la investigación, Medina dijo que se trabajó a contrarreloj, con siete días de retraso. Nancy tenía que volver a su casa el 9 de octubre, y la familia hizo la denuncia por desaparición el 15.

Qué informó el Ministerio Público Fiscal

En un comunicado difundido antes del hallazgo del cuerpo, el Ministerio Público Fiscal de Corrientes informó que investiga el caso bajo la hipótesis de un posible femicidio. Detalló que tomó declaraciones testimoniales, secuestró elementos de interés y ordenó medidas técnicas y periciales, como el análisis de comunicaciones y pericias genéticas, cuyos resultados todavía se esperan.

El organismo indicó que las cinco personas detenidas están sometidas al proceso penal “con pleno respeto de las garantías constitucionales y del principio de inocencia, sin adelantar conclusiones definitivas”.