Ticket digital o papel: ¿Qué conviene elegir cuando te preguntan en el local?

Si confiás en el comercio (supermercados grandes, cadenas conocidas), aceptá el ticket digital. Suelen tener sistemas confiables y no abusan del envío de publicidad.

Verificá que anotaron bien tu mail antes de irte. Un error en un carácter puede hacer que no recibas nada.

Si no usás mucho el correo, mejor evitá la opción digital. No tiene sentido aceptarla si después no vas a revisar los mails.