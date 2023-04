Los nombres unisex o sin género que son tendencia en Argentina

Los nombres sin género están cada vez más en auge, luego de que numerosos famosos los elijan para llamar a sus hijos. Cuáles son los nombres unisex más populares.

Cuando pensamos en la llegada de un bebé, uno de los primeros interrogantes tiene que ver con el nombre que llevará el futuro niño o niña. Desde el momento de conocer su sexo biológico comienzan a barajarse distintas posibilidades y durante muchos años eso se determinó exclusivamente por el género. Gracias a la visibilización de algunos famosos -como puede ser el caso de Camilo y Evaluna, solo por nombrar alguno- los nombres unisex comenzaron a aparecer cada vez más en los registros civiles del mundo, y por supuesto Buenos Aires no fue la excepción.

Según los datos del Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas, dependiente del Ministerio de Gobierno porteño, ciertos nombres sin género pueden llegar a ser tendencia entre los más pequeños habitantes de la Ciudad.

Los motivos que llevan a esta elección son muy variados: algunos padres eligen no volcarse hacia la dicotomía binaria para no etiquetar; otros simplemente decidieron no saber el sexo de sus hijos por lo cual buscan un nombre genérico, mientras que algunos simplemente se sumaron a la moda o les gustaron los nombres. El listado de las opciones de nombres unisex o son género más populares en Argentina.

Nombres sin género que son tendencia en 2023

Noah.

Génesis.

Cruz.

Trinidad.

Junior.

Joan.

Azul.

Iris.

Río.

Rubí.

Bahía.

Andes.

Coral.

Valle.

Ariel.

Max.

Andy.

Asia.

Inti.

Miel.

Hijos de famosos con nombres unisex

Camilo y Evaluna fueron una de las tantas parejas famosas que popularizaron los nombres unisex.

Índigo , hija de Camilo y Evaluna.

, hija de Camilo y Evaluna. Río , hijo de J Balvin y Valentina Ferrer.

, hijo de J Balvin y Valentina Ferrer. Mar , hijo de Yuya y Siddhartha.

, hijo de Yuya y Siddhartha. Milán y Sasha , hijos de Shakira y Piqué.

y , hijos de Shakira y Piqué. North, Psalm, Chicago y Saint : hijos e hijas de Kim Kardashian y Kanye West.

: hijos e hijas de Kim Kardashian y Kanye West. August , hija de Mark Zuckerberg y Priscila Chan.

, hija de Mark Zuckerberg y Priscila Chan. Blue , hija de Beyonce y Jay Z.

, hija de Beyonce y Jay Z. Brooklyn, Cruz, Harper Seven , hijos de David y Victoria Beckham.

, hijos de David y Victoria Beckham. James , hija de Ryan Reynolds y Blake Lively.

, hija de Ryan Reynolds y Blake Lively. Raddix , hija de Cameron Díaz y Benji Madden.

, hija de Cameron Díaz y Benji Madden. Khai , hija de Gigi Hadid y Zayn Malik.

, hija de Gigi Hadid y Zayn Malik. Bodhi Ransom, Noah Shannon y Journey River , hijos de Megan Fox.

, hijos de Megan Fox. Mae , hija de Hillary Duff.

, hija de Hillary Duff. Scotland, cuyo primer nombre es Penelope y es hija de Kourtney Kardashian.

Cómo elegir un nombre sin género