Por el cumpleaños de Diego Maradona, realizan una actividad solidaria en la escuela de Fiorito donde aprendió a leer y escribir

En vísperas de un nuevo aniversario del nacimiento de Diego Armando Maradona, la organización Las 10 del 10 llevará adelante una jornada solidaria y artística en la Escuela N° 63 de Villa Fiorito, donde el exfutbolista aprendió a leer y escribir. La actividad se realizará el próximo 27 de octubre e incluirá la entrega de útiles escolares, la creación de un mural junto a los estudiantes, presentaciones musicales y la inauguración de la sala de computación que llevará el nombre del astro argentino.

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La iniciativa forma parte de un proyecto de solidaridad y memoria maradoniana que comenzó en 2024 y que busca mantener vivo el legado del ídolo a través del acompañamiento a las infancias de su barrio natal. En esta oportunidad, la colecta de útiles se realizó durante todo 2026 junto con la banda Autos Robados, con el objetivo de concretar una donación destinada al turno mañana de la institución. El año pasado, en tanto, la organización había entregado juguetes a los alumnos del turno tarde.

“Queremos que cuando llegamos con las donaciones no sea solo una entrega de objetos, sino que también tengamos un momento para compartir y, como decimos, hacer memoria por Diego”, explicó Florencia Sicilia, organizadora de Las 10 del 10, al detallar el sentido de la jornada. Según señaló, la propuesta busca combinar la ayuda concreta a la comunidad educativa con actividades culturales que permitan acercar la figura de Maradona a las nuevas generaciones.

Durante la mañana, la artista plástica Nora Basilio realizará un mural en la puerta de la escuela junto con los chicos y las chicas del primer ciclo, en una actividad vinculada con el área de Plástica. Al mismo tiempo, los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado que cursan Música ensayarán canciones junto con su profesor y el artista callejero Ramiro Soler. Entre los temas previstos se encuentran “Vida Tómbola”, de Manu Chao y Mano Negra, y “Esto es para siempre”, de Ratones Paranoicos.

La jornada también contará con la participación de artistas y bandas que se sumarán a los ensayos y a las actividades musicales, entre ellos La Condena de Caín, Guacho Bestia y La Banda del Juicio, que viajará desde Pergamino para acompañar la iniciativa. Hacia el cierre, se descubrirá el mural y los alumnos presentarán las canciones ante el resto de la comunidad educativa y los asistentes.

Otro de los momentos centrales será la inauguración de la sala de computación Diego Armando Maradona, que recibirá donaciones de libros y obras artísticas. De esta manera, el homenaje al exjugador trascenderá el recuerdo deportivo para dejar también un aporte concreto a la escuela y a sus estudiantes.

Las 10 del 10, una extensión del Diego más humano

Sicilia explicó que Las 10 del 10 surgió del reencuentro de dos personas que se habían conocido en 2007, durante un recital de Callejeros, y que volvieron a coincidir años después en una actividad por el Día de las Infancias en Villa Fiorito. Aquel encuentro, en el que participaron músicos, voluntarios de Argentinos Juniors y distintas organizaciones, incluyó un festival musical, una merienda, la entrega de juguetes y la realización de un mural dedicado a Maradona. A partir de esa experiencia, el proyecto comenzó a tomar forma y a consolidar sus distintas líneas de trabajo.

Actualmente, la organización desarrolla eventos itinerantes junto con municipios y organizaciones sociales, colectas en recitales de rock e intervenciones territoriales en Villa Fiorito. Los encuentros culturales incluyen conversatorios con personalidades del deporte, la cultura y la comunicación, muestras de artistas plásticos y escritores maradonianos, además de presentaciones musicales. Todas las actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad, aunque se invita a los asistentes a colaborar con útiles, juguetes u otros elementos destinados a instituciones que trabajan con las infancias.

La propuesta cuenta con el acompañamiento de músicos, artistas, escritores, fotógrafos, productores audiovisuales y otras organizaciones vinculadas con la figura del Diez. También participan áreas de Cultura y Educación del Municipio de Lomas de Zamora, que colaboran con la realización de la jornada.

Así, a través de la solidaridad, el arte y la música, Las 10 del 10 busca mantener vigente la memoria de Maradona en el lugar donde comenzó su historia. En el barrio que lo vio crecer, el homenaje se transforma en una oportunidad para acompañar a los chicos y las chicas de Fiorito, fortalecer los vínculos con la escuela y transmitir el legado de uno de los máximos ídolos populares de la Argentina.