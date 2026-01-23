Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy viernes 23 de enero 2026

Cuenta DNI es una de las políticas de consumo más relevantes de la provincia de Buenos Aires. Con más de 10 millones de personas usuarias, la billetera digital del Banco Provincia volvió a ser clave en enero para amortiguar la inflación en alimentos y gastos cotidianos, especialmente en plena temporada de vacaciones.

Este viernes 23 de enero de 2026, los beneficios están plenamente activos y combinan descuentos semanales, reintegros en el acto y promociones pensadas para el verano.

Los descuentos de Cuenta DNI que aplican hoy viernes 23 de enero 2026

Este viernes se concentran algunos de los beneficios más fuertes del mes:

Comercios de cercanía (incluye carnicerías, granjas y pescaderías) : 20% de descuento, con tope de $5.000 por viernes, que se alcanza con $25.000 en consumos.

: 20% de descuento, con tope de $5.000 por viernes, que se alcanza con $25.000 en consumos. Chango Más: 15% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

15% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro y con devolución en el acto. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana. Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos, con tope semanal de $6.000.

Estas promociones convierten al viernes en uno de los días más convenientes para concentrar compras de alimentos frescos.

Promos de verano: marcas, balnearios y consumo turístico

Enero llega con beneficios especiales pensados para vacaciones y escapadas. Hoy, viernes 23 de enero de 2026, siguen vigentes:

Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de $10.000 por semana y por marca. Incluye nombres icónicos como Atalaya, Havanna, Luccianos, Manolo, Freddo, La Fonte de Oro, entre otros, además de balnearios como Torreón del Monje, Mute, Marbella y Guardalavaca.

25% de ahorro todos los días, con tope de $10.000 por semana y por marca. Incluye nombres icónicos como Atalaya, Havanna, Luccianos, Manolo, Freddo, La Fonte de Oro, entre otros, además de balnearios como Torreón del Monje, Mute, Marbella y Guardalavaca. Gastronomía: beneficio especial con ahorro de hasta $8.000 por fin de semana, ideal para consumo turístico.

Supermercados y beneficios que siguen durante la semana

Si bien hoy viernes no es el día central de supermercados generales, siguen vigentes los esquemas semanales:

Lunes: 20% de descuento en supermercados, tope $8.000 por día.

20% de descuento en supermercados, tope $8.000 por día. Martes y miércoles: 15% en supermercados del interior bonaerense.

15% en supermercados del interior bonaerense. Carrefour: 10% los miércoles, sin tope.

10% los miércoles, sin tope. Toledo: 20% los miércoles, sin tope desde $40.000.

20% los miércoles, sin tope desde $40.000. Nini Mayorista: 15% los martes, con tope de $20.000.

Además, continúan los descuentos en farmacias y perfumerías (miércoles y jueves) y librerías (lunes y martes).

¿Dónde consultar los comercios adheridos?

Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades, entre otros locales de distintos rubros que participan de estas promociones de Cuenta DNI de este mes, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.