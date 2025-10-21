Cuenta DNI y los descuentos para hoy martes 21 de octubre 2025: 15% en supermercados bonaerenses y 10% en librerías

La billetera digital Cuenta DNI renueva sus beneficios para este martes 21 de octubre de 2025.

En plena antesala electoral y con la inflación todavía sin techo, Cuenta DNI es una herramienta clave para el bolsillo bonaerense. Este martes 21 de octubre de 2025, los bonaerenses podrán aprovechar descuentos del 15% en supermercados y 10% en librerías, entre otros beneficios que el Banco Provincia mantiene activos.

La billetera digital, que ya superó los ocho millones de usuarios, busca sostener el consumo interno a través de promociones semanales en rubros estratégicos: alimentos, educación, cultura y recreación.

Uno por uno, todos por descuentos de Cuenta DNI para aprovechar este martes

Supermercados y librerías

Los supermercados del interior bonaerense ofrecen este martes y miércoles un 15% de descuento, con un tope de $6.000 por semana por persona, aplicable desde tickets de $30.000. Participan cadenas como Actual Supermercados, Autoservicio Don Luis, Red Minicosto, Sabor Criollo, Super 3, Super Cano y Supermercado San Lorenzo, entre otros.

Para quienes busquen adelantar compras o reponer útiles, las librerías adheridas de toda la provincia ofrecen 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro, ideal para estudiantes y docentes que usan la app como medio de pago habitual.

Cuenta DNI funciona como una política de consumo masivo que busca amortiguar el impacto en los hogares bonaerenses.

Ferias, universidades y cultura: los otros beneficios que siguen vigentes

Los mercados y ferias bonaerenses mantienen un 40% de descuento todos los días, con un tope de $6.000 semanales, equivalente a un ticket de $15.000. El mismo beneficio se replica en los comercios adheridos de universidades bonaerenses.

Además, el programa cultural de Cuenta DNI sigue firme: entradas de cine al 50% en las principales salas de Mar del Plata —Paseo Aldrey, Ambassador, Cinemacenter Diagonal y Los Gallegos Shopping—, una propuesta que apunta tanto al entretenimiento como al fomento del consumo local.

En los comercios de cercanía no alimentarios, se mantiene la opción de tres cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la billetera digital.

Consejos para aprovechar al máximo las promociones de Cuenta DNI de octubre 2025

Planificar compras grandes para el día del descuento: especialmente en supermercados, carnicerías, granjas y pescaderías.

especialmente en supermercados, carnicerías, granjas y pescaderías. Combinar con otras promos del comercio: algunos locales aceptan sumar sus propias rebajas.

algunos locales aceptan sumar sus propias rebajas. Usar las tres cuotas sin interés para productos de mayor valor y así preservar liquidez .

. Verificar comercios adheridos: no todos los supermercados ni librerías participan, por lo que conviene chequear en la web del Banco Provincia.

¿Dónde consultar los comercios adheridos?

Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades, entre otros locales de distintos rubros que participan de estas promociones de Cuenta DNI de este mes, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.