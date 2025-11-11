Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy martes 11 de noviembre 2025

El martes 11 de noviembre se presenta como una jornada ideal para aprovechar descuentos en mayoristas, librerías y cines.

En medio de un mes atravesado por la inflación y la incertidumbre económica, Cuenta DNI es una herramienta esencial para miles de bonaerenses que buscan alivio en sus compras cotidianas. La billetera digital del Banco Provincia renueva cada semana sus promociones y reintegros, con descuentos que pueden superar los $20.000 por persona si se aprovechan de manera estratégica.

Este martes 11 de noviembre llega con beneficios activos en mayoristas, comercios de cercanía, librerías y cines, además de cuotas sin interés y promociones exclusivas para determinados rubros. Las rebajas se aplican de manera automática al pagar con la aplicación, sin necesidad de cupones ni códigos, y se acreditan en los días posteriores a la compra.

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI para este martes

Mayoristas, librerías y comercios adheridos

Durante toda la jornada, los bonaerenses pueden acceder a 20% de ahorro en mayoristas Vital, con un tope de reintegro unificado de $20.000 por persona. La promoción es válida por fecha y se aplica directamente sobre el monto abonado.

Además, siguen vigentes los descuentos del 10% en librerías adheridas de toda la provincia —sin tope de reintegro—, una oportunidad ideal para adelantar compras de útiles o regalos antes de fin de año.

Por otra parte, los comercios de cercanía ofrecen tres cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la billetera digital, y un 20% de ahorro en Silvia (hogar, tecno y muebles), también sin tope, aplicable directamente en línea de caja.

Cuenta DNI.

Para aprovechar: hay cine al 50%

Los martes siguen siendo el día perfecto para un respiro cultural: Cuenta DNI ofrece 50% de descuento en cines Cinemacenter y Paseo Aldrey, sin tope y aplicado al momento del pago. Una función para dos puede costar la mitad si se abona con la billetera digital.

Este tipo de promociones culturales son de las más utilizadas por jóvenes y familias, que representaron el 35% del total de transacciones en 2024 con Cuenta DNI en entretenimiento.

Lo que viene: fin de semana de descuentos y especiales

El próximo fin de semana, el sábado 15 y domingo 16, llegará el especial gastronómico para jóvenes de 13 a 17 años, con 30% de descuento y un tope de $8.000 por persona, alcanzable con $26.700 en consumos.

En paralelo, continúan los beneficios permanentes en ferias y mercados bonaerenses (40% todos los días, hasta $6.000 por semana) y en universidades (40% de descuento diario, también con tope semanal de $6.000).