Cuenta DNI: descuentos para hoy jueves 30 de octubre 2025 con todos los beneficios para hoy

Cuenta DNI ofrece reintegros automáticos y descuentos acumulables para este jueves 30 de octubre de 2025.

En la última semana de octubre, que obliga a estirar los pesos, Cuenta DNI se consolida como una de las herramientas más efectivas para mitigar el impacto del aumento del costo de vida.

La billetera digital del Banco Provincia ofrece reintegros automáticos y descuentos acumulables, una estrategia que ya se transformó en un salvavidas económico para millones de bonaerenses, sobre todo en el conurbano y el interior provincial.

Este jueves 30 de octubre, los beneficios se renuevan con rebajas en alimentos, artículos de limpieza, productos de higiene personal y perfumería. A continuación, el detalle de todos los descuentos activos para hoy:

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI para este jueves 30 de octubre

20% de descuento en Chango Más: tres días para aprovechar

Desde hoy y hasta el sábado, quienes utilizan Cuenta DNI podrán acceder a un 20% de descuento en todas las sucursales de Chango Más, sin tope de reintegro y con devolución inmediata. La promoción se aplica sobre productos de almacén, frescos, limpieza y artículos para el hogar, y puede combinarse con otras ofertas vigentes en el local.

10% en farmacias y perfumerías: alivio para la salud y el cuidado personal

Durante los miércoles y jueves, los bonaerenses acceden a un 10% de descuento en farmacias y perfumerías adheridas, sin tope de reintegro. El beneficio incluye medicamentos, cosméticos, artículos de higiene personal y productos de cuidado del cuerpo, con acreditación automática del reintegro.

En un contexto donde los precios de los medicamentos superaron el promedio de inflación general, esta medida representa un alivio directo para jubilados, familias con tratamientos prolongados y personas con gastos recurrentes en salud.

Cuenta DNI.

Ferias, universidades y cuotas sin interés

Además de las promociones de supermercados y farmacias, Cuenta DNI mantiene durante toda la semana otros beneficios clave:

Ferias y mercados bonaerenses: hay 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales (equivalente a compras de hasta $15.000).

hay 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales (equivalente a compras de hasta $15.000). Universidades: activaron un 40% de descuento en comercios adheridos dentro de los campus, también con tope de $6.000 semanales.

activaron un 40% de descuento en comercios adheridos dentro de los campus, también con tope de $6.000 semanales. Cuotas sin interés: tres cuotas sin recargo con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a Cuenta DNI, disponibles todos los días.

¿Dónde consultar los comercios adheridos?

Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades, entre otros locales de distintos rubros que participan de estas promociones de Cuenta DNI de este mes, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.