Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy jueves 15 de enero 2026

Cuenta DNI, la billetera digital gratuita del Banco Provincia que ya supera los 10 millones de personas usuarias, continúa en 2026 con un esquema de descuentos pensado para aliviar el gasto cotidiano. En enero, los beneficios se potencian por la temporada de vacaciones y alcanzan tanto a quienes veranean como a quienes se quedan en sus ciudades.

Con promociones que abarcan supermercados, comercios de barrio, ferias, mercados, farmacias, librerías y gastronomía, la estrategia del Banco Provincia busca a sostener el consumo en un contexto económico todavía marcado por la inflación.

Descuentos en supermercados este jueves 15 de enero

Para hoy jueves, Cuenta DNI tiene un beneficio destacado en una de las cadenas más elegidas por las familias bonaerenses:

Chango Más: 15% de descuento los jueves, viernes y sábados, sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

Además, siguen vigentes durante la semana otros descuentos en supermercados, que se combinan según el día:

Lunes: 20% de descuento, tope $8.000 por día, desde $20.000 de compra.

20% de descuento, tope $8.000 por día, desde $20.000 de compra. Martes y miércoles (supermercados del interior bonaerense): 15% de descuento, tope $6.000 por semana, desde $30.000.

15% de descuento, tope $6.000 por semana, desde $30.000. Miércoles Carrefour: 10% de descuento sin tope, con devolución inmediata.

10% de descuento sin tope, con devolución inmediata. Miércoles Toledo : 20% de descuento sin tope, desde $40.000.

: 20% de descuento sin tope, desde $40.000. Martes Nini Mayorista: 15% de descuento, tope $20.000 por día y por persona.

Promos de verano: marcas, balnearios y gastronomía

Enero llega con beneficios nuevos pensados para el consumo turístico y recreativo. Entre los más destacados:

Marcas emblemáticas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de $10.000 por semana y por marca. Incluye nombres clásicos como Havanna, Luccianos, Manolo, Atalaya, Freddo y balnearios como Torreón del Monje, Mute y Marbella.

25% de ahorro todos los días, con tope de $10.000 por semana y por marca. Incluye nombres clásicos como Havanna, Luccianos, Manolo, Atalaya, Freddo y balnearios como Torreón del Monje, Mute y Marbella. Gastronomía: beneficio especial con un ahorro de hasta $8.000 por fin de semana en comercios adheridos.

beneficio especial con un ahorro de hasta $8.000 por fin de semana en comercios adheridos. FULL YPF: 25% de descuento sábados y domingos en locales adheridos, con tope de $8.000 por semana (no aplica a combustibles).

Comercios de barrio, ferias y otros beneficios vigentes

Cuenta DNI refuerza también el consumo local:

Comercios de cercanía (incluye carnicerías, granjas y pescaderías): 20% de descuento todos los viernes, con tope de $5.000 por día.

20% de descuento todos los viernes, con tope de $5.000 por día. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, tope $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días, tope $6.000 por semana. Universidades: 40% de descuento diario en comercios adheridos, tope $6.000 semanal.

40% de descuento diario en comercios adheridos, tope $6.000 semanal. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento miércoles y jueves, sin tope.

¿Dónde consultar los comercios adheridos?

Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades, entre otros locales de distintos rubros que participan de estas promociones de Cuenta DNI de este mes, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.