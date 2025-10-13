Cuenta DNI y los descuentos para hoy lunes 13 de octubre 2025: 20% en supermercados Día, 50% en entradas de cine y más

El lunes 13 de octubre, Cuenta DNI ofrece un abanico de descuentos clave.

Con el feriado largo como telón de fondo, el Banco Provincia vuelve a posicionarse con su billetera virtual como la herramienta de ahorro más activa del país. Desde que comenzó 2025, Cuenta DNI es el programa con mayor volumen de reintegros en territorio bonaerense, y este lunes 13 de octubre refuerza esa estrategia con descuentos que van desde el 10% hasta el 50%, alcanzando tanto consumos básicos como salidas culturales.

El foco está en los rubros de consumo cotidiano —supermercados, ferias y comercios de cercanía—, pero también en el acceso a cultura y educación, con rebajas en librerías y universidades públicas. En paralelo, el regreso del descuento del 50% en entradas de cine busca apuntalar el movimiento en salas locales, en un contexto donde el entretenimiento se vuelve un lujo para muchas familias.

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI para este lunes 13 de octubre

Supermercados Día: 20% menos para aliviar la canasta

El beneficio estrella de este lunes es el 20% de descuento en supermercados Día, con tope de $8.000 por jornada y aplicable a partir de un ticket de $20.000. Es decir, los usuarios pueden ahorrar hasta $8.000 en un solo día, siempre que paguen con Cuenta DNI. El descuento se acredita de manera automática.

Cine al 50%: las salas bonaerenses que participan

Otro de los atractivos más esperados es el 50% de descuento en entradas de cine, que se aplica sobre el valor total del ticket. En Mar del Plata, los complejos adheridos son el Paseo Aldrey (Alberti 2115), el Ambassador (Córdoba 1673), el Cinemacenter Diagonal (Diag. Pueyrredón 3058) y Los Gallegos Shopping (Rivadavia 3050, 2° piso). La medida busca reactivar la asistencia al cine en un momento donde el streaming y la crisis económica compiten por igual contra la salida al entretenimiento.

Cuenta DNI.

Ferias, librerías y universidades: descuentos todos los días

Más allá de los lunes de supermercado, Cuenta DNI mantiene una red de beneficios activos en distintos sectores:

Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana (equivalente a compras de $15.000).

: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana (equivalente a compras de $15.000). Universidades: 40% de descuento diario en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con el mismo tope semanal de $6.000.

40% de descuento diario en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con el mismo tope semanal de $6.000. Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Tres cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la app.

¿Dónde consultar los comercios adheridos?

Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades, entre otros locales de distintos rubros que participan de estas promociones de Cuenta DNI de este mes, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.