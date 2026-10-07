En el marco de una de las fechas comerciales más relevantes del año, el Banco Provincia presentó su propuesta integral de promociones para acompañar los consumos por el Día de la Madre. El esquema contempla rebajas de hasta el 30%, cuotas sin interés con tarjetas de crédito, opciones de e-commerce y beneficios especiales a través de la billetera virtual Cuenta DNI.

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En la grilla de beneficios de la billetera digital Cuenta DNI para el mes de octubre se destaca el de gastronomía por el Día de la Madre. Esta promoción ofrece 30% de descuento el sábado 18 y domingo 19 de octubre en restaurantes, bares y locales gastronómicos adheridos, con un tope de devolución de $8.000 por persona (monto de compra de $26.700 para el tope).

30% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés en comercios y shoppings

Por su parte, las personas usuarias de tarjetas de crédito emitidas por la entidad financiera podrán acceder a un 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en locales adheridos. La promoción estará vigente durante cuatro jornadas estratégicas: los viernes 9 y 16, y los sábados 10 y 17 de octubre.

Rubros alcanzados: Indumentaria, casas de deportes, perfumerías, farmacias, librerías comerciales y de texto, jugueterías, ópticas y bicicleterías.

Tope de reintegro: Se fijó un límite de $40.000 por transacción, disponible tanto en centros comerciales como en comercios de cercanía adheridos.

Asimismo, quienes realicen consumos con tarjetas de crédito Mastercard de la entidad en los grandes centros comerciales Alto Avellaneda, DOT, Soleil, Aldrey y Bahía Blanca Plaza Shopping obtendrán una mochila de regalo al presentar tickets de compra acumulados por un monto igual o mayor a $100.000.

Banco Provincia ofrece 30% de ahorro con Cuenta DNI y hasta 24 cuotas sin interés para elegir regalos por el Día de la Madre.

Financiación en Provincia Compras y programa "mesumo"

Mientras tanto, la plataforma de comercio electrónico de la banca pública, Provincia Compras, habilitó dos ventanas de financiación para planificar las compras:

Hasta 24 cuotas sin interés: Del 5 al 9 de octubre en productos seleccionados.

Hasta 12 cuotas sin interés: Del 13 al 18 de octubre para rubros específicos como perfumería, belleza, moda, fitness, bicicletas, parlantes y relojes inteligentes.

Por su parte, los clientes adheridos al programa de fidelización Mesumo contarán con un 30% de ahorro en el canje de puntos dentro de la categoría especial Día de la Madre entre el 6 y el 9 de octubre.

Otros descuentos vigente en octubre con Cuenta DNI

Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de ahorro el sábado 11 de octubre , con tope de $6.000 por persona (ticket de $17.000).

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes, con límite diario de $4.000 por usuario (consumo tope de $20.000). También rigen 3 cuotas sin interés todos los días en rubros no alimenticios con tarjetas Visa y Mastercard vinculadas a la app.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento diario , con tope semanal de $6.000 por persona .

Comunidad universitaria: 40% de ahorro diario para estudiantes y docentes en locales adheridos, con techo semanal de $6.000 por usuario .

Librerías, farmacias y perfumerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías, y los miércoles y jueves en farmacias y perfumerías, en ambos casos sin tope de reintegro.

Para hacer uso de los beneficios digitales, se debe descargar de forma gratuita la app Cuenta DNI en celulares con sistema Android o iOS, completar la validación biométrica con el documento de identidad y vincular la caja de ahorro o tarjeta del Banco Provincia.