Cuenta DNI: los descuentos que hay para el sábado 3 y domingo 4 de octubre 2026

Quienes usan Cuenta DNI podrán acceder a distintos descuentos durante el sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026, como parte de la nueva grilla de promociones que Banco Provincia lanzó para este mes. Entre los beneficios estaban los reintegros en gastronomía, locales YPF Full, pet shops, ferias y mercados bonaerenses, además de promociones que permanecen vigentes durante toda la semana.

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La principal novedad de octubre es que el banco incorporó promociones en supermercados y mantiene algunos de los beneficios que ya se habían convertido en habituales para los clientes de la billetera digital. Para este primer fin de semana del mes, los descuentos pueden llegar al 40%, aunque los porcentajes y topes varían según el rubro.

Cuenta DNI: qué descuentos hay el sábado 3 de octubre

Durante el sábado 3 de octubre, los usuarios de Cuenta DNI podrán acceder a un 30% de descuento en pet shops, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Para alcanzar el reintegro máximo se necesita realizar consumos por aproximadamente $26.650.

También estará vigente el descuento del 25% en gastronomía, disponible los sábados y domingos, con un tope de reintegro de $8.000 semanales por persona. El beneficio alcanza consumos de hasta $32.000 para obtener el reintegro máximo.

A esto se suma el 25% de descuento en los locales gastronómicos de YPF Full adheridos, también durante sábado y domingo. El tope de reintegro es de $8.000 por semana y por persona y la promoción se aplica exclusivamente sobre consumos gastronómicos, no sobre la compra de combustible.

Qué descuentos hay el domingo 4 de octubre

El domingo 4 de octubre continúan dos de las promociones más importantes del fin de semana: el 25% de descuento en gastronomía y el 25% en los locales gastronómicos YPF Full adheridos.

En ambos casos, el tope de reintegro es de $8.000 por semana y por persona. En el caso de YPF Full, Banco Provincia establece que el beneficio es para consumos gastronómicos realizados mediante las modalidades de pago habilitadas por Cuenta DNI.

Cuenta DNI.

El domingo, en cambio, no estará disponible el descuento del 30% en pet shops, ya que esa promoción funciona exclusivamente los sábados. Por eso, quienes necesiten comprar productos para sus mascotas deberán tener en cuenta el día de vigencia del beneficio.

Otros descuentos de Cuenta DNI que siguen vigentes durante el fin de semana

Además de las promociones específicas para sábado y domingo, durante todo octubre continúan otros beneficios de Cuenta DNI que pueden aprovecharse durante el fin de semana.

Las ferias y mercados bonaerenses tienen un 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. El mismo porcentaje se aplica en universidades, eventos, entidades educativas y clubes, también con un tope semanal de $6.000.

También continúa el 30% de descuento en marcas destacadas, disponible todos los días, con un tope de reintegro de $15.000 mensuales por persona. Además, Cuenta DNI mantiene el beneficio del 40% en la compra o recarga de garrafas, con un tope mensual de $18.000.

Otra de las novedades de octubre está en supermercados: Banco Provincia incorporó un 20% de descuento en Chango Más y Día, sin tope de descuento, para pagos realizados con tarjetas de crédito emitidas por la entidad mediante NFC.