Cuenta DNI: los descuentos que hay para el sábado 15 y domingo 16 de agosto 2026

Durante agosto de 2026, los usuarios de Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia que ya cuenta con más de 10 millones de usuarios, pueden acceder a distintas promociones durante los fines de semana. La aplicación ofrece descuentos y reintegros en comercios adheridos, como negocios de barrio, supermercados, restaurantes, ferias y mercados bonaerenses, entre otros rubros.

Además, durante este mes, quienes utilicen Cuenta DNI podrán acceder los sábados y domingos a beneficios gastronómicos en YPF Full y aprovechar reintegros en establecimientos adheridos para salir a comer, con determinados topes de consumo. Estas promociones representan una alternativa para reducir gastos y cuidar el bolsillo en un contexto donde ahorrar se vuelve cada vez más importante.

Todos los descuentos de este sábado 8 y domingo 9 de agosto con Cuenta DNI

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000.

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000. Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes y persona. Se alcanza con consumos de $45.000.

40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes y persona. Se alcanza con consumos de $45.000. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con compras de $15.000.

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con compras de $15.000. Gastronomía: 25% de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000.

25% de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000. YPF Full (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000. No aplica para la compra de combustibles.

25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000. No aplica para la compra de combustibles. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes y persona, que se alcanza con consumos de $50.000.

Supermercados: qué promociones siguen vigentes durante la semana en agosto

Los beneficios de Cuenta DNI.

Durante la semana, las promociones también alcanzan a distintas cadenas de supermercados de la provincia de Buenos Aires. El cronograma de beneficios es el siguiente: