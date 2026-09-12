Cuenta DNI: los descuentos que hay para el sábado 12 y domingo 13 de agosto 2026

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia que ya cuenta con más de 10 millones de usuarios, continúa durante septiembre de 2026 con una serie de promociones especiales para aprovechar los fines de semana. La aplicación ofrece descuentos y reintegros en una gran cantidad de comercios adheridos, con propuestas pensadas para distintos tipos de consumos.

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Los beneficios incluyen diferentes rubros y permiten ahorrar en comercios de cercanía, supermercados, restaurantes, ferias y mercados bonaerenses, entre otros establecimientos. De esta manera, quienes utilizan la aplicación pueden acceder a descuentos en compras habituales y reducir el monto final que deben pagar. Y este fin de semana hay grandes posibilidades para aprovechar.

Qué beneficios ofrece Cuenta DNI

Veterinarias y Pet Shops: 30% de descuento todos los sábados. Tope de reintegro $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $26.650.

30% de descuento todos los sábados. Tope de reintegro $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $26.650. Gastronomía – Día del Maestro: 30% de descuento el 11 de septiembre de 2026. Tope de reintegro de $15.000 por día y por persona, que se alcanza con consumos por $50.000.

30% de descuento el 11 de septiembre de 2026. Tope de reintegro de $15.000 por día y por persona, que se alcanza con consumos por $50.000. Comercios de cercanía: 20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $30.000.

20% de descuento de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana y persona. Se alcanza con consumos de $30.000. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000.

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana y persona, que se alcanza con compras de $15.000. Garrafas: 40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes y persona. Se alcanza con consumos de $45.000.

40% de descuento todos los días, con tope unificado de $18.000 por mes y persona. Se alcanza con consumos de $45.000. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con compras de $15.000.

40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con compras de $15.000. Gastronomía: 25% de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000.

25% de descuento todos los sábados y domingos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000. YPF Full (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000. No aplica para la compra de combustibles.

25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de reintegro de $8.000 por semana y persona, que se alcanza con consumos de $32.000. No aplica para la compra de combustibles. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes y persona, que se alcanza con consumos de $50.000.

30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes y persona, que se alcanza con consumos de $50.000. Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.

10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.

10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante QR desde la aplicación.

Cuenta DNI: quiénes pueden recibir hasta $360.000

Grandes posibilidades con Cuenta DNI.

El beneficio está dirigido a clientes y nuevos clientes que comiencen a acreditar sus haberes en Banco Provincia entre el 1° de junio y el 30 de septiembre de 2026.

Para quienes todavía no tienen un paquete de productos, la promoción exige contratar un nuevo paquete o una nueva tarjeta de crédito, de acuerdo con la oferta vigente del banco. En el caso de clientes que ya cuentan con un paquete, también pueden acceder si comienzan a cobrar su sueldo en una cuenta del Banco Provincia.

La cifra final depende del paquete contratado: