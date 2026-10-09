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Cuenta DNI: los descuentos que hay para el sábado 10 y domingo 11 de octubre 2026

Cuenta DNI ofrece descuentos en gastronomía, pet shops, ferias y mercados bonaerenses durante el fin de semana. Conocé qué promociones estarán vigentes el sábado 10 y el domingo 11 de octubre.

09 de octubre, 2026 | 13.40
Cuenta DNI.

Las personas que usan Cuenta DNI podrán aprovechar distintas promociones este sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026. La billetera digital del Banco Provincia mantiene beneficios en rubros como gastronomía, ferias y mercados bonaerenses, además de descuentos especiales para compras en pet shops y marcas seleccionadas.

Entre las propuestas más destacadas está el 25% de descuento en gastronomía, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. También habrá opciones para ahorrar en compras cotidianas y en productos para mascotas. Los beneficios y sus condiciones varían según el rubro y el comercio adherido.

Cuenta DNI: qué descuentos hay en gastronomía el sábado 10 y domingo 11 de octubre

El beneficio para salir a comer es una de las principales promociones de Cuenta DNI para este fin de semana. Durante el sábado y el domingo, las personas pueden acceder a un 25% de descuento en comercios adheridos del rubro gastronómico, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

Para alcanzar el reintegro máximo, es necesario realizar consumos por $32.000. El límite es semanal, por lo que conviene tener en cuenta las compras realizadas antes dentro de la misma promoción.

MÁS INFO

Antes de pagar, se recomienda consultar el listado de establecimientos adheridos y revisar las condiciones vigentes en los canales oficiales de Banco Provincia. La promoción no debe darse por válida en todos los restaurantes, bares o locales de comida.

Ferias, mercados y marcas destacadas: las otras promociones del fin de semana

Además de la gastronomía, Cuenta DNI mantiene descuentos en otros rubros durante el sábado 10 y el domingo 11 de octubre:

  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Para alcanzar ese máximo, hay que realizar compras por $15.000.
  • Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000 por persona. El límite se alcanza con consumos por $50.000, sujeto a las condiciones de la promoción y los comercios participantes.
  • Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana.
  • Pet shops: 30% de descuento el sábado 10 de octubre, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Para alcanzar ese máximo, se necesitan consumos de aproximadamente $26.667.

Estos beneficios pueden representar una alternativa para distribuir los gastos del fin de semana, aunque es importante comprobar qué comercios participan y cuáles son los medios de pago habilitados para cada promoción.

Cuenta DNI.

Qué descuentos hay en supermercados con Cuenta DNI en octubre

  • Día: 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.
  • Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana y por cuenta. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Las cadenas que participan son 5mentarios, Autoservicio Don Luis, La Amistad, Sabor Criollo, Autoservicio 228, Connecta Distribución, Supermercado Güemes y Super 8.
  • Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, con tope de reintegro de $20.000 por semana, pagando en sucursales Nini Mayorista. 
  • Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro y con un consumo mínimo de $15.000. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Con devolución en el acto.  
  • La Anónima: 10% de descuento los miércoles con tope de reintegro de $5.000 semanales. Compra mínima de $25.000 por semana y por persona.
  • Josimar: 10% de descuento los miércoles, con tope de reintegro de $6.000 por semana.
  • Chango Más: 20% de descuento los jueves sin tope de reintegro. Con devolución en el acto. Incluye MasGO.
  • Cooperativa Obrera (Lobos y La Plata): 15% de descuento los viernes y sábados, sin tope de reintegro. 
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