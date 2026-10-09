Cuenta DNI: los descuentos que hay para el sábado 10 y domingo 11 de octubre 2026

Las personas que usan Cuenta DNI podrán aprovechar distintas promociones este sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026. La billetera digital del Banco Provincia mantiene beneficios en rubros como gastronomía, ferias y mercados bonaerenses, además de descuentos especiales para compras en pet shops y marcas seleccionadas.
Entre las propuestas más destacadas está el 25% de descuento en gastronomía, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. También habrá opciones para ahorrar en compras cotidianas y en productos para mascotas. Los beneficios y sus condiciones varían según el rubro y el comercio adherido.
Cuenta DNI: qué descuentos hay en gastronomía el sábado 10 y domingo 11 de octubre
El beneficio para salir a comer es una de las principales promociones de Cuenta DNI para este fin de semana. Durante el sábado y el domingo, las personas pueden acceder a un 25% de descuento en comercios adheridos del rubro gastronómico, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.
Para alcanzar el reintegro máximo, es necesario realizar consumos por $32.000. El límite es semanal, por lo que conviene tener en cuenta las compras realizadas antes dentro de la misma promoción.
Antes de pagar, se recomienda consultar el listado de establecimientos adheridos y revisar las condiciones vigentes en los canales oficiales de Banco Provincia. La promoción no debe darse por válida en todos los restaurantes, bares o locales de comida.
Ferias, mercados y marcas destacadas: las otras promociones del fin de semana
Además de la gastronomía, Cuenta DNI mantiene descuentos en otros rubros durante el sábado 10 y el domingo 11 de octubre:
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Para alcanzar ese máximo, hay que realizar compras por $15.000.
- Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000 por persona. El límite se alcanza con consumos por $50.000, sujeto a las condiciones de la promoción y los comercios participantes.
- Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana.
- Pet shops: 30% de descuento el sábado 10 de octubre, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Para alcanzar ese máximo, se necesitan consumos de aproximadamente $26.667.
Estos beneficios pueden representar una alternativa para distribuir los gastos del fin de semana, aunque es importante comprobar qué comercios participan y cuáles son los medios de pago habilitados para cada promoción.
Qué descuentos hay en supermercados con Cuenta DNI en octubre
- Día: 10% de descuento los lunes, sin tope de reintegro.
- Supermercados del interior bonaerense: 15% de descuento los martes y miércoles, con tope de $6.000 por semana y por cuenta. El beneficio se aplica a partir de un ticket de $30.000. Las cadenas que participan son 5mentarios, Autoservicio Don Luis, La Amistad, Sabor Criollo, Autoservicio 228, Connecta Distribución, Supermercado Güemes y Super 8.
- Nini Mayorista: 15% de descuento los martes, con tope de reintegro de $20.000 por semana, pagando en sucursales Nini Mayorista.
- Carrefour: 10% de descuento los miércoles, sin tope de reintegro y con un consumo mínimo de $15.000. El beneficio aplica para todas las tiendas de la cadena: Carrefour, Carrefour Maxi, Carrefour Market y Carrefour Express. Con devolución en el acto.
- La Anónima: 10% de descuento los miércoles con tope de reintegro de $5.000 semanales. Compra mínima de $25.000 por semana y por persona.
- Josimar: 10% de descuento los miércoles, con tope de reintegro de $6.000 por semana.
- Chango Más: 20% de descuento los jueves sin tope de reintegro. Con devolución en el acto. Incluye MasGO.
- Cooperativa Obrera (Lobos y La Plata): 15% de descuento los viernes y sábados, sin tope de reintegro.