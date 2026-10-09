Cuenta DNI: los descuentos que hay para el sábado 10 y domingo 11 de octubre 2026

Las personas que usan Cuenta DNI podrán aprovechar distintas promociones este sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026. La billetera digital del Banco Provincia mantiene beneficios en rubros como gastronomía, ferias y mercados bonaerenses, además de descuentos especiales para compras en pet shops y marcas seleccionadas.

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Entre las propuestas más destacadas está el 25% de descuento en gastronomía, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. También habrá opciones para ahorrar en compras cotidianas y en productos para mascotas. Los beneficios y sus condiciones varían según el rubro y el comercio adherido.

Cuenta DNI: qué descuentos hay en gastronomía el sábado 10 y domingo 11 de octubre

El beneficio para salir a comer es una de las principales promociones de Cuenta DNI para este fin de semana. Durante el sábado y el domingo, las personas pueden acceder a un 25% de descuento en comercios adheridos del rubro gastronómico, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

Para alcanzar el reintegro máximo, es necesario realizar consumos por $32.000. El límite es semanal, por lo que conviene tener en cuenta las compras realizadas antes dentro de la misma promoción.

Antes de pagar, se recomienda consultar el listado de establecimientos adheridos y revisar las condiciones vigentes en los canales oficiales de Banco Provincia. La promoción no debe darse por válida en todos los restaurantes, bares o locales de comida.

Ferias, mercados y marcas destacadas: las otras promociones del fin de semana

Además de la gastronomía, Cuenta DNI mantiene descuentos en otros rubros durante el sábado 10 y el domingo 11 de octubre:

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Para alcanzar ese máximo, hay que realizar compras por $15.000.

40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana y por persona. Para alcanzar ese máximo, hay que realizar compras por $15.000. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000 por persona. El límite se alcanza con consumos por $50.000, sujeto a las condiciones de la promoción y los comercios participantes.

30% de descuento todos los días, con un tope mensual de $15.000 por persona. El límite se alcanza con consumos por $50.000, sujeto a las condiciones de la promoción y los comercios participantes. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana.

40% de descuento todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana. Pet shops: 30% de descuento el sábado 10 de octubre, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Para alcanzar ese máximo, se necesitan consumos de aproximadamente $26.667.

Estos beneficios pueden representar una alternativa para distribuir los gastos del fin de semana, aunque es importante comprobar qué comercios participan y cuáles son los medios de pago habilitados para cada promoción.

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Qué descuentos hay en supermercados con Cuenta DNI en octubre