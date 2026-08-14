Cuántas personas en el mundo son zurdas de mano, según un estudio

Ser zurdo puede parecer una particularidad cotidiana, pero detrás de la elección de una mano para escribir, comer o realizar determinadas tareas existe una compleja combinación de factores biológicos, genéticos y culturales. Un amplio metaanálisis internacional buscó determinar con mayor precisión cuántas personas tienen preferencia por la mano izquierda y llegó a una conclusión contundente: el 10,6% de la población es zurda.

El dato equivale a más de 800 millones de personas en todo el mundo, de acuerdo con la estimación difundida por Infobae. El trabajo, publicado en Psychological Bulletin en 2020, analizó 262 conjuntos de datos provenientes de 200 estudios y un total de 2.396.170 participantes, convirtiéndose en uno de los análisis más amplios realizados sobre la lateralidad humana.

Qué porcentaje de la población mundial es zurda

El estudio conocido como Human Handedness: A Meta-Analysis estableció que la mejor estimación disponible es que el 10,6% de las personas son zurdas. En términos sencillos, significa aproximadamente una persona zurda por cada diez habitantes.

Sin embargo, los investigadores advirtieron que el porcentaje puede variar considerablemente según la manera en que se defina y mida la zurdera. Al aplicar criterios más estrictos, la prevalencia descendió hasta el 9,3%, mientras que bajo criterios más amplios llegó al 18,1% cuando se incluyó a las personas no diestras. La estimación de 10,6% fue considerada la más representativa para la zurdera en general.

El análisis también encontró una diferencia entre hombres y mujeres: la prevalencia estimada fue de 11,62% entre los hombres y 9,53% entre las mujeres. Los autores señalaron, además, que la forma de evaluar la lateralidad y determinadas características de las poblaciones estudiadas pueden modificar los resultados.

Por qué algunas personas son zurdas

La preferencia por una mano no responde a una única causa. La evidencia científica señala una combinación de factores genéticos, biológicos y ambientales, vinculados con la manera en que se organiza y desarrolla el cerebro.

La lateralidad también está relacionada con la organización de los hemisferios cerebrales. En términos generales, cada hemisferio tiene un mayor control sobre el lado contrario del cuerpo: el hemisferio derecho controla principalmente el lado izquierdo y viceversa. Sin embargo, esto no significa que una persona zurda utilice exclusivamente el hemisferio derecho para todas sus funciones.

Hombre zurdo.

Además, la cultura puede tener un papel importante. El metaanálisis señaló que la presión social para utilizar la mano derecha —por ejemplo, durante el aprendizaje de la escritura— puede haber influido históricamente en las cifras registradas en distintas poblaciones. Por eso, medir cuántas personas son realmente zurdas no resulta tan sencillo como preguntar con qué mano escriben.

De Paul McCartney a Lionel Messi: los zurdos que hicieron historia

La zurdera aparece en figuras destacadas de ámbitos muy diferentes. Paul McCartney, Jimi Hendrix, Bill Gates, Barack Obama, Oprah Winfrey, Rafael Nadal, Lionel Messi, Diego Maradona, Guillermo Vilas, Emanuel Ginóbili, Charly García y Gustavo Cerati, entre otros, forman parte de la extensa lista de personalidades asociadas con el predominio de la izquierda.

Pero algunos casos muestran por qué la definición de “zurdo” puede ser más compleja de lo que parece. Maradona y Messi, por ejemplo, se destacaron por utilizar principalmente la pierna izquierda para jugar al fútbol, pero escribían con la mano derecha. Nadal presenta una situación similar: compite como zurdo en el tenis, aunque escribe con la derecha. Cerati, en cambio, era zurdo pero tocaba la guitarra como diestro.

La investigación científica justamente contempla estas diferencias. No todas las personas tienen un patrón idéntico de lateralidad y las mediciones pueden arrojar resultados distintos dependiendo de si se observa la mano utilizada para escribir, la preferencia general para determinadas tareas o el desempeño en actividades específicas.