El ciclo lectivo 2026 entra en su tramo final y miles de familias cordobesas comienzan a organizar las vacaciones de verano. Con el cierre del año escolar cada vez más cerca, conocer la fecha de finalización de las clases resulta fundamental para planificar viajes, actividades y el receso familiar.

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De acuerdo al calendario escolar difundido por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, las clases en Córdoba terminarán el viernes 18 de diciembre de 2026. La fecha forma parte del cronograma oficial acordado por las jurisdicciones educativas y se encuentra disponible en el sitio web del Gobierno nacional.

Cuándo terminan las clases en Córdoba en 2026

De acuerdo con el calendario escolar 2026, la provincia de Córdoba finalizará el ciclo lectivo el viernes 18 de diciembre. De esta manera, los estudiantes tendrán actividad escolar hasta la tercera semana de diciembre, antes del comienzo de las vacaciones de verano.

Crédito: Gemini.

El cronograma oficial también establece que las clases comenzaron el lunes 2 de marzo, mientras que el receso escolar de invierno se desarrolló entre el 6 y el 17 de julio.

Fechas de cierre del ciclo lectivo, según cada provincia de Argentina

Jueves 17 de diciembre 2026

Formosa.

La gran mayoría de las jurisdicciones argentinas darán por terminado su período lectivo de manera conjunta en esta fecha:

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Catamarca.

Chaco.

Chubut.

Córdoba.

Corrientes.

Entre Ríos.

Jujuy.

La Rioja.

Misiones.

Neuquén.

Río Negro.

Salta.

San Juan.

San Luis.

Santa Cruz.

Santa Fe.

Santiago del Estero.

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Tucumán.

Martes 22 de diciembre 2026

Provincia de Buenos Aires.

Mendoza.

Miércoles 23 de diciembre 2026

La Pampa.

El inicio de las vacaciones de verano y la conclusión del año lectivo

La finalización de la actividad escolar ordinaria dará comienzo formal al receso y a las vacaciones de verano 2026-2027 en toda la República Argentina. Para la gran mayoría de los alumnos, las vacaciones comenzarán inmediatamente el día posterior al cierre de las aulas fijado en su respectiva provincia.

Sin embargo, este cierre no implica la desconexión total para la totalidad del estudiantado: quienes necesiten períodos de intensificación de saberes, apoyo pedagógico adicional o rendir asignaturas pendientes deberán asistir a las mesas de examen programadas en los días subsiguientes. De este modo, la planificación federal equilibra los días lectivos requeridos con el inicio del receso para toda la comunidad educativa nacional.