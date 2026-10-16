Los albergues transitorios de la Región Metropolitana de Buenos Aires tendrán una jornada especial el próximo 19 de noviembre con la realización de la primera edición de "La Noche de los Telos". La iniciativa reunirá a más de 60 establecimientos distribuidos entre la Capital Federal y diversos municipios del conurbano bonaerense, ofreciendo turnos de tres horas a mitad de precio para quienes realicen su compra de forma anticipada.

{{{htmlAmp}}}

El proyecto busca revalorizar la trayectoria de estos espacios en la cultura urbana porteña y bonaerense, mostrando la evolución de sus servicios, la transformación de las instalaciones y la incorporación de habitaciones temáticas orientadas a las nuevas generaciones. La primera entrega de este evento contará además con la participación del creador de contenido Mauro Albarracín como embajador de la campaña.

Qué establecimientos participan en CABA y el conurbano

La grilla de recámaras participantes abarca distintas zonas geográficas del Área Metropolitana de Buenos Aires:

Ciudad de Buenos Aires: Entre los recintos adheridos se encuentran Faraón, Bahía del Sol, Nex, Los Pinos y Otello.

Entre los recintos adheridos se encuentran Faraón, Bahía del Sol, Nex, Los Pinos y Otello. Zona Sur: En la localidad de Quilmes estará disponible el establecimiento Owen.

En la localidad de Quilmes estará disponible el establecimiento Owen. Zona Oeste: En la cabecera de La Matanza, San Justo, se suma Hotel Oeste.

En la cabecera de La Matanza, San Justo, se suma Hotel Oeste. Zona Norte: En el partido de San Fernando participará el complejo Voitu.

Cómo comprar los turnos a mitad de precio

Para acceder a las rebajas del 50% en los turnos de tres horas durante la jornada del 19 de noviembre, el único canal habilitado por la organización será la venta digital previa.

El trámite requiere ingresar a la plataforma TuEntrada, seleccionar el hotel de preferencia ubicado en CABA o la provincia, elegir la categoría de la habitación junto al rango horario deseado y abonar la tarifa promocional. Tras concretar la operación, el usuario obtendrá un código QR que deberá exhibir en el ingreso al establecimiento el día de la cita.

Los albergues transitorios adheridos a la primera edición de "La Noche de los Telos".

La historia detrás de los telos: un símbolo de la cultura argentina

Además de los descuentos, La Noche de los Telos busca recuperar el costado cultural de los hoteles transitorios. Estos establecimientos fueron parte de la vida cotidiana de distintas generaciones y se convirtieron en escenarios de historias privadas que, en muchos casos, quedaron lejos de la mirada pública.

Desde las primeras citas hasta las reconciliaciones, los aniversarios y las escapadas románticas, los telos construyeron un lugar propio en el imaginario social argentino. Con el tiempo, también cambiaron sus instalaciones, sus servicios y la manera de ofrecer experiencias a sus clientes.

El creador de contenido Mauro Albarracín, referente de la cultura urbana, será el embajador de la propuesta. Su participación estará vinculada con la difusión de las historias, las curiosidades y la evolución de este sector en Buenos Aires.