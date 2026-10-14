La Noche de los Telos llega a Buenos Aires: cómo conseguir un 50% de descuento.

Los hoteles transitorios forman parte de la cultura popular argentina y, por primera vez, tendrán una jornada dedicada a celebrar su historia. El próximo 19 de noviembre se realizará La Noche de los Telos, una propuesta que reunirá a más de 60 establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires con una promoción especial, un 50% de descuento en los turnos reservados a través de una plataforma de venta de entradas.

{{{htmlAmp}}}

La iniciativa busca poner en primer plano a estos espacios, que durante décadas fueron escenario de primeras citas, encuentros románticos, aniversarios y reencuentros. La propuesta también apunta a recuperar las historias y las transformaciones de un sector que ocupa un lugar particular en las costumbres y los imaginarios argentinos.

El próximo 19 de noviembre se realizará La Noche de los Telos, una propuesta que reunirá a más de 60 establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

La jornada tendrá como protagonista al tradicional telo, con opciones para parejas y personas mayores de 18 años que quieran disfrutar de una experiencia de intimidad. Según la organización, los turnos adquiridos para el evento tendrán una duración extendida de tres horas.

Cómo será La Noche de los Telos en Buenos Aires

La primera edición se realizará el 19 de noviembre y contará con hoteles adheridos tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en distintos puntos del conurbano bonaerense. La dinámica permitirá elegir el establecimiento, el horario y la categoría de habitación antes de asistir.

La compra se realizará a través de TuEntrada, la plataforma habilitada para comercializar los accesos. Cada reserva contará con un descuento del 50% y un código QR que deberá presentarse en el hotel seleccionado el día del evento. Los turnos serán de tres horas, una duración pensada para que los visitantes puedan aprovechar la experiencia sin las limitaciones habituales de una estadía más breve.

Qué telos participan de la primera edición

La convocatoria reúne a más de 60 hoteles transitorios de la Ciudad y el Gran Buenos Aires. Entre los establecimientos porteños mencionados por la organización se encuentran Faraón, Bahía del Sol, Nex, Los Pinos y Otello. En el conurbano también se sumarán alojamientos conocidos de distintas localidades, como Owen, en Quilmes; Hotel Oeste, en San Justo; y Voitu, en San Fernando.

La historia detrás de los telos: un símbolo de la cultura argentina

Además de los descuentos, La Noche de los Telos busca recuperar el costado cultural de los hoteles transitorios. Estos establecimientos fueron parte de la vida cotidiana de distintas generaciones y se convirtieron en escenarios de historias privadas que, en muchos casos, quedaron lejos de la mirada pública.

Desde las primeras citas hasta las reconciliaciones, los aniversarios y las escapadas románticas, los telos construyeron un lugar propio en el imaginario social argentino. Con el tiempo, también cambiaron sus instalaciones, sus servicios y la manera de ofrecer experiencias a sus clientes.

El creador de contenido Mauro Albarracín, referente de la cultura urbana, será el embajador de la propuesta. Su participación estará vinculada con la difusión de las historias, las curiosidades y la evolución de este sector en Buenos Aires.