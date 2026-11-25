La Ciudad de Buenos Aires se prepara para incorporar un nuevo sistema de transporte público: el TramBus. Es un servicio de colectivos 100% eléctricos que busca mejorar la conexión entre el norte y el sur porteño, con un recorrido que atravesará barrios como Caballito, Villa Crespo, Palermo y Parque Patricios. Su puesta en marcha está prevista para diciembre de 2026 y ya genera modificaciones en el tránsito y en los recorridos de algunas líneas tradicionales.

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Si bien su infraestructura puede recordar al Metrobus, el proyecto tiene características propias. El TramBus combinará unidades eléctricas, carriles exclusivos y preferenciales, semáforos inteligentes y paradores accesibles. La iniciativa busca ofrecer viajes más rápidos, silenciosos y con menor impacto ambiental, además de facilitar las combinaciones con las líneas de subte y los trenes metropolitanos.

Cuándo comienza a funcionar el TramBus en Buenos Aires

Este miércoles 25 de noviembre comenzaron las modificaciones en los sentidos de circulación de las avenidas Acoyte y Honorio Pueyrredón y otras calles del barrio, como parte de los preparativos para la puesta en marcha del servicio.

El recorrido conectará el Centro de Trasbordo de Nueva Pompeya con Aeroparque Jorge Newbery, a través de aproximadamente 20 kilómetros y 71 paradores. En total, atravesará ocho barrios: Nueva Pompeya, Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo.

Según las proyecciones oficiales, el servicio podrá transportar alrededor de 50.000 pasajeros diarios y tendrá una frecuencia estimada de cuatro minutos durante las horas pico.

Además, permitirá combinar con cinco líneas de subte (A, B, D, E y H) y cuatro líneas ferroviarias: Mitre, San Martín, Sarmiento y Belgrano Sur. El objetivo es mejorar la conectividad transversal de la Ciudad y reducir los tiempos de traslado entre distintos puntos del área metropolitana.

Qué diferencias hay entre el TramBus y el Metrobus

Si bien ambos sistemas utilizan corredores para agilizar el transporte público, existen diferencias importantes en su funcionamiento.

El Metrobus es una red de carriles exclusivos por los que circulan distintas líneas de colectivos convencionales. El TramBus, en cambio, incorpora un servicio específico con unidades eléctricas diseñadas para operar en esos corredores.

Entre sus principales características se destacan:

Unidades 100% eléctricas: no utilizan combustibles fósiles durante su funcionamiento y reducen las emisiones contaminantes y el ruido.

no utilizan combustibles fósiles durante su funcionamiento y reducen las emisiones contaminantes y el ruido. Semáforos inteligentes: permiten priorizar el paso de las unidades para disminuir las detenciones y mejorar los tiempos de viaje.

permiten priorizar el paso de las unidades para disminuir las detenciones y mejorar los tiempos de viaje. Carriles exclusivos y preferenciales: buscan garantizar una circulación más ágil y previsible.

buscan garantizar una circulación más ágil y previsible. Mayor accesibilidad: los vehículos tendrán piso bajo, rampas y espacios destinados a personas con movilidad reducida.

los vehículos tendrán piso bajo, rampas y espacios destinados a personas con movilidad reducida. Tecnología a bordo: contarán con aire acondicionado, wifi, puertos USB y pantallas de información para los pasajeros.

El Gobierno porteño estima que el nuevo sistema permitirá reducir hasta un 40% los tiempos de viaje. Sin embargo, el resultado dependerá de la frecuencia efectiva, la prioridad semafórica y el funcionamiento de los corredores.

Crédito: Prensa de GCBA.

Una aclaración importante: desde el punto de vista normativo, el TramBus fue incorporado como un subsistema del Metrobus de Buenos Aires. Por eso, no son dos redes completamente independientes, sino de una ampliación del sistema existente con una propuesta tecnológica y operativa diferente.

Qué recorrido tendrá el TramBus y por dónde pasará

La traza T1 tendrá un recorrido transversal entre el sur y el norte de la Ciudad. Partirá desde Nueva Pompeya, pasará por Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Almagro, Caballito, Villa Crespo y Palermo, hasta llegar a Aeroparque.

Uno de los barrios donde la implementación tendrá mayor impacto es Caballito. Allí ya comenzaron cambios en el sentido de circulación de avenidas y calles, como Honorio Pueyrredón y Acoyte, además de modificaciones en los recorridos de algunas líneas de colectivos.

Las obras también contemplan nuevos paradores, carriles exclusivos y adecuaciones en distintos sectores de la traza para facilitar el funcionamiento del servicio.