El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) implementará cambios de sentido en distintas calles y avenidas de Caballito a partir del 25 de noviembre, como parte de las modificaciones viales previstas para la llegada del TramBus.

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Las modificaciones se aplicarán de manera progresiva e incluirán nuevas manos de circulación para vehículos particulares y transporte público, además de la incorporación de carriles exclusivos en dos avenidas del barrio.

La primera línea del sistema, denominada T1, comenzará a funcionar en diciembre y conectará Nueva Pompeya con Costanera Norte a través de un recorrido de 20 kilómetros.

"Con el TramBus vamos a mejorar la conexión entre ocho barrios de la Ciudad y ofrecer una alternativa de transporte público más rápida, frecuente y sustentable. Es un paso importante para seguir mejorando la experiencia de viaje de miles de personas", afirmó el ministro de Movilidad e Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua.

TramBus: ¿Cómo serán los cambios de sentido en las calles de Caballito?

Una de las principales modificaciones implementadas por el TramBus alcanzará a la avenida Honorio Pueyrredón, que tendrá sentido único hacia el sur entre avenida Ángel Gallardo y Neuquén. En ese tramo también se incorporará un carril exclusivo para el transporte público.

Por su parte, la avenida Acoyte pasará a tener circulación en sentido norte entre Neuquén y avenida Díaz Vélez. Allí se habilitará otro carril exclusivo, ubicado sobre la mano derecha.

El reordenamiento también abarcará cuatro calles del barrio. Felipe Vallese pasará a tener doble sentido de circulación entre avenida Acoyte y Juan B. Ambrosetti, mientras que esta última cambiará su mano hacia el sur entre Jauretche y avenida Rivadavia.

A su vez, el pasaje Florencio Balcarce tendrá sentido hacia el norte en el tramo comprendido entre Yerbal y avenida Rivadavia. La calle de convivencia Honorio Pueyrredón, conocida como Parque Lineal, también modificará su circulación y pasará a tener sentido hacia el sur entre avenida Avellaneda y Neuquén.

Las intervenciones fueron definidas a partir de un Estudio de Impacto Ambiental realizado antes del inicio de los trabajos y de un análisis específico sobre el puente ubicado en la calle Ambrosetti. Esta estructura permitirá dar continuidad a los recorridos de las líneas de colectivos 55 y 145.

El objetivo del nuevo esquema es ordenar la circulación en sentido norte-sur, distribuir los recorridos del transporte público de acuerdo con su procedencia y evitar que los colectivos se concentren en una sola avenida. Con esta reorganización, el Gobierno porteño apunta a reducir los cuellos de botella, agilizar los tiempos de viaje y mejorar el tránsito en las calles de Caballito.

¿Cómo funcionará el TramBus de la Ciudad de Buenos Aires?

El TramBus contará con vehículos eléctricos fabricados en Argentina, piso bajo, rampas de acceso y espacios adaptados para personas con movilidad reducida y cochecitos. También tendrá conexión WiFi gratuita, validadoras multipago y cartelería audiovisual con información en tiempo real.

El servicio dispondrá de paradas aproximadamente cada 500 metros y once paradores icónicos en puntos estratégicos. Además, tendrá conexiones con las líneas de subte A, B, D, E y H, cuatro líneas de trenes metropolitanos y la red pública de bicicletas EcoBici.

Otra de las características del sistema será la incorporación de los denominados "semáforos observados", que permitirán extender el tiempo de luz verde cuando una de las unidades esté atravesando una intersección.

La implementación de la primera línea forma parte del plan de movilidad de la Ciudad y apunta a incorporar una alternativa eléctrica para los desplazamientos diarios en el transporte público porteño.