El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) dispuso modificaciones en los recorridos de cinco líneas de colectivos que circulan por el sur porteño para adecuarlos a la infraestructura del Trambús.

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La medida alcanza a los servicios 9, 15, 85, 119 y 160, cuyos trayectos tendrán cambios en distintos sentidos de circulación. Las modificaciones están vinculadas con la incorporación de nuevos tramos del corredor T1, que comprende sectores de las avenidas Sáenz y Almafuerte y de la calle Diógenes Taborda.

¿Cuáles son las cinco líneas de colectivos que cambiarán su recorrido?

En el caso de la línea 9, el cambio será en el regreso hacia la Terminal de Ómnibus de Retiro: después de cruzar el Puente Alsina, las unidades circularán por las avenidas Sáenz, Almafuerte y Caseros, y luego tomarán la calle Salta para retomar su recorrido habitual. La ida hacia Villa Caraza seguirá sin modificaciones.

La línea 160 también tendrá cambios en los trayectos de regreso, tanto hacia Ciudad Universitaria como hacia la estación 3 de Febrero, según el ramal. Tras cruzar el Puente Alsina, los colectivos pasarán por avenida Sáenz, avenida Almafuerte, Diógenes Taborda y avenida Caseros, para continuar por Castro y retomar su ruta. Los servicios de ida hacia Barrio Don Orione, Nueva Pompeya y la estación Lanús conservarán sus recorridos actuales.

Por su parte, la línea 15 modificará los servicios de ida hacia sus distintos destinos. Después de cruzar el Puente Alsina, las unidades tomarán avenida Sáenz y luego avenida La Plata.

Una alteración similar tendrá la línea 85, aunque en este caso alcanzará únicamente al trayecto de ida hacia Ciudadela Norte. Los colectivos ingresarán al carril central del Metrobús de avenida Sáenz y continuarán por avenida La Plata antes de retomar su recorrido habitual. La vuelta permanecerá igual.

En tanto, la línea 119 cambiará el regreso hacia el Centro de Trasbordo de Chacarita, que pasará a realizarse por las avenidas Sáenz y La Plata. La ida hacia la estación Remedios de Escalada no tendrá modificaciones.