Cuándo fue el primer izamiento de la bandera argentina en las Islas Malvinas: la curiosa historia

El primer izamiento de la bandera argentina en las Islas Malvinas ocurrió el 6 de noviembre de 1820, apenas cuatro años después de la declaración de la Independencia. El protagonista de aquel episodio fue David Jewett, un marino nacido en Estados Unidos que estaba al frente de la fragata Heroína al servicio de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

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La escena tuvo un componente tan particular como simbólico: Jewett tomó posesión formal de las islas en nombre del Gobierno de las Provincias Unidas y realizó una ceremonia pública en Puerto Soledad, frente a los capitanes y tripulaciones de barcos de distintas nacionalidades que se encontraban allí. La bandera celeste y blanca fue acompañada por una salva de 21 cañonazos y la lectura de una proclama.

David Jewett, el estadounidense que izó la bandera argentina en Malvinas

Jewett había nacido el 17 de junio de 1772 en New London, Estados Unidos. Estudió leyes y luego ingresó a la Marina estadounidense. Durante la guerra de 1812 combatió contra Gran Bretaña y luego se incorporó como corsario al servicio de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

En 1819, el Gobierno autorizó una expedición hacia las Malvinas. La misión quedó vinculada a la fragata Heroína, comandada por Jewett, que partió desde Buenos Aires en enero de 1820 con el objetivo de tomar posesión de las islas en nombre del Gobierno de las Provincias Unidas.

El viaje fue particularmente complejo. La tripulación sufrió numerosas bajas y, luego de casi diez meses de travesía, la fragata finalmente llegó a las islas el 27 de octubre de 1820. Allí Jewett encontró a unos 50 cazadores británicos y estadounidenses que se dedicaban a la explotación de recursos marítimos.

El 6 de noviembre de 1820: la ceremonia que quedó en la historia

El lunes 6 de noviembre de 1820, Jewett realizó la ceremonia de toma de posesión. Frente a los barcos que se encontraban en Puerto Soledad, hizo izar la bandera argentina mientras se desarrollaba un acto público.

La escena incluyó tambores, una formación de hombres y una salva de 21 cañonazos disparados desde la fragata Heroína. Además, Jewett leyó una proclama en la que comunicaba que había llegado enviado por el Gobierno de las Provincias Unidas para tomar posesión de las islas.

La fragata Heroína al servicio de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

La importancia del episodio no estuvo solo en la bandera. Para la Cancillería argentina, aquella ceremonia constituyó una manifestación oficial y pública del ejercicio de soberanía sobre las islas. El acto tuvo además difusión en América y Europa y, según la posición oficial argentina, no recibió una protesta de Gran Bretaña ni de otra potencia extranjera en ese momento.

Qué pasó después del primer izamiento argentino

El episodio de 1820 formó parte de una serie de medidas mediante las cuales el naciente Estado argentino buscó sostener su presencia y jurisdicción sobre las Malvinas. En 1829 se creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de Hornos en el Mar Atlántico, otro de los hitos que la Argentina presenta como parte de ese proceso.

La situación cambió el 3 de enero de 1833, cuando fuerzas británicas tomaron las islas y expulsaron a las autoridades argentinas. Desde entonces comenzó una disputa de soberanía que continúa hasta la actualidad. La Organización de las Naciones Unidas reconoció la existencia de esa disputa mediante la resolución 2065 de la Asamblea General.

Más de dos siglos después, aquella ceremonia protagonizada por un marino estadounidense conserva un lugar particular en la historia argentina. El dato que parece casi una paradoja -que un hombre nacido en Estados Unidos haya sido quien izó por primera vez la bandera argentina en las Malvinas- es, en realidad, el resultado de un período en el que los corsarios y marinos extranjeros tuvieron un papel importante en las luchas y expediciones del naciente Estado argentino.