Cuándo empiezan las clases en la provincia de Córdoba. Crédito de foto: Freepik

El Gobierno de la provincia de Córdoba confirmó cuándo empiezan las clases en 2027 y publicó las principales fechas del próximo calendario escolar. Según la Resolución Ministerial 197/2026, el ciclo lectivo comenzará el lunes 1 de marzo para los niveles Inicial, Primario y Secundario, tanto en establecimientos públicos como privados.

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La planificación establece un total de 190 días efectivos de clases y determina cuándo deberán reincorporarse los docentes, en qué período se desarrollarán las vacaciones de invierno y cuándo terminará el año escolar. La decisión permite que las familias, los estudiantes y las comunidades educativas puedan organizar con anticipación las actividades del próximo ciclo lectivo.

Todo lo que hay que saber del ciclo lectivo 2027 en la provincia de Córdoba. Crédito de foto: Freepik

Cuándo empiezan las clases en Córdoba en 2027: la fecha confirmada

El Ministerio de Educación de Córdoba estableció que las clases comenzarán el lunes 1 de marzo de 2027 para los niveles Inicial, Primario y Secundario, de acuerdo con el calendario oficializado mediante la Resolución 197/2026.

Sin embargo, la actividad en los establecimientos educativos comenzará antes de la llegada de los estudiantes. El lunes 15 de febrero será el reintegro de docentes y equipos directivos, que deberán participar de las instancias de organización y planificación institucional.

Gobierno de la provincia de Córdoba. Crédito: Provincia de Córdoba

Además, el cronograma contempla las siguientes actividades previas al comienzo de clases:

15 de febrero: reincorporación de docentes y directivos.

reincorporación de docentes y directivos. Del 16 al 18 de febrero: jornadas de Formación Situada y planificación pedagógica.

jornadas de Formación Situada y planificación pedagógica. Del 22 al 24 de febrero: exámenes previos y libres equivalentes.

exámenes previos y libres equivalentes. 25 y 26 de febrero: período de ambientación para los estudiantes que ingresan por primera vez a los niveles Inicial, Primario y Secundario.

período de ambientación para los estudiantes que ingresan por primera vez a los niveles Inicial, Primario y Secundario. 1 de marzo: comienzo de clases para los niveles Inicial, Primario y Secundario.

Calendario escolar 2027 en Córdoba: cuándo son las vacaciones de invierno y cuándo terminan las clases

El calendario educativo también establece las fechas de los principales períodos de descanso y el cierre del ciclo lectivo. Según el cronograma oficial, las vacaciones de invierno se extenderán durante dos semanas de julio. Estas son las fechas clave que deberán tener en cuenta las familias cordobesas:

8 de julio: finalización de la primera etapa del ciclo lectivo.

finalización de la primera etapa del ciclo lectivo. Del 12 al 23 de julio: receso escolar de invierno.

receso escolar de invierno. 26 de julio: regreso a las aulas después de las vacaciones.

regreso a las aulas después de las vacaciones. 17 de diciembre: finalización de clases para los niveles Inicial, Primario, Secundario y modalidades.

De esta manera, los estudiantes tendrán dos semanas de vacaciones durante julio y finalizarán el año escolar el viernes 17 de diciembre.