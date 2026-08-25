Cuándo empieza la obra de la línea F que conectará Barracas con Palermo: qué se sabe hasta ahora

La Ciudad de Buenos Aires avanza con uno de los proyectos de mejora del transporte público más ambiciosos de los últimos años. Se trata de la construcción de la Línea F del subte, una conexión que atravesará la Capital de sur a norte y buscará mejorar la integración de una red que no suma una nueva línea desde décadas.

El Gobierno porteño confirmó que la licitación tendrá un nuevo paso el próximo 2 de octubre, cuando se prevé la apertura de las ofertas. El objetivo oficial es adjudicar la obra y comenzar los trabajos durante el verano de 2027. El jefe de Gobierno Jorge Macri estableció como límite el mes de marzo para el inicio de las obras.

El proyecto contempla una inversión estimada en US$1.350 millones y fue financiado con una ley aprobada por la Legislatura porteña.

Cuál será el recorrido de la Línea F

La primera etapa de la línea F tendrá una extensión cercana a los 10 kilómetros y contará con 12 estaciones. La traza conectará Barracas, Constitución, el centro porteño y Palermo, y permitirá realizar combinaciones con las seis líneas de subte que actualmente funcionan en la Ciudad. También tendrá conexiones con los ferrocarriles Roca y San Martín.

La idea es que la Línea F funcione como una pieza estratégica para mejorar la conectividad entre el sur y el norte porteño y al mismo tiempo distribuir mejor el flujo de pasajeros dentro de la red.

El proyecto atravesó distintas postergaciones, pero ahora, con el proceso licitatorio en marcha, la Ciudad finalmente podrá ponerlo en ejecución.

Además de las obras, el debate sobre el futuro del subte incluye la necesidad de sostener inversiones de largo plazo. En esa línea, el responsable de Operaciones del Metro de Madrid Miguel Núñez, planteó que la Ciudad debe continuar apostando por este medio de transporte. Tras visitar la Capital Federal, explicó que el subte sigue siendo la herramienta fundamental para resolver los problemas de movilidad de las grandes ciudades.

Un proyecto pensado para ampliar toda la red

Uno de los principales atractivos de la Línea F será justamente su capacidad de conectar prácticamente todo el sistema ya existente. Esa característica podría facilitar viajes que actualmente requieren varias combinaciones o recorridos más largos en colectivo.

La futura línea busca acompañar también el crecimiento de zonas que durante décadas tuvieron menor acceso a la red de subterráneos, particularmente en el sur de la Ciudad.

El desafío será ahora transformar el anuncio en una obra concreta. La apertura de las ofertas prevista para octubre será determinante para conocer qué empresas competirán por ejecutar los trabajos y cuánto tiempo demandará la construcción. El 2027 marcará entonces el inicio de una obra largamente esperada.