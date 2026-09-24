Cuándo es el Día del Empleado de Comercio en Argentina 2026: qué fecha cae

En la última semana de septiembre llega el Día del Trabajador de Comercio, una fecha que afecta a comerciantes de todo el país y también a sus consumidores. Si bien la Ley 26.541 establece que es el 26 de septiembre, este año decidieron pasar el día no laboral porque cae sábado.

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Cuándo es el Día del Empleado de Comercio en 2026

El Día del Empleado de Comercio se trasladó al lunes 28 de septiembre, fecha en la que gran parte de los locales permanecerán cerrados y los comerciantes tendrán una jornada de descanso. El traslado fue una decisión de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).

Quiénes no trabajan el Día del Comerciante: qué pasa con supermercados y shoppings

De acuerdo a la Ley 26.541, el Día del Empleado de Comercio equivale legalmente a un feriado nacional para los comerciantes. Esto significa que tienen derecho a no presentar tareas y, en caso de ser convocados a trabajar, los empleados deberán cobrar el 100% extra de su jornada de trabajo. En caso de decidir no trabajar, los empleados no tendrán descuentos ni faltas, su remuneración mensual deberá ser la habitual.

Sin embargo, para el resto de la población será un día habitual: los bancos, escuelas, organismos públicos, industrias y otras actividades funcionarán con normalidad. En el caso de los shoppings, supermercados y grandes cadenas, la ley rige, pero puede variar la apertura de acuerdo a una decisión de la empresa. Esto también ocurre con pequeños comercios donde sus dueños deciden abrir igualmente los locales.

Algunas cadenas de supermercado abrirán con funcionamientos limitados

En concreto, la jornada no determina que los shopping deban cerrar sus puertas, pero sí que los trabajadores encuadrados como empleados de comercio no deben trabajar. Gran parte de las cadenas suelen permanecer cerradas en estas fechas, pero algunas funcionan de manera limitada y con menos personal.

Antes de acercarse a un comercio o cadena, se recomienda revisar sus canales oficiales de comunicación para asegurarse de que estén abiertos el próximo 28 de septiembre.